Биткоин скоро проиграет. В Goldman Sachs сделали ставку на другую криптовалюту

Ситуация на крипторынке может кардинально измениться, но цифровые активы все еще не могут обойти золото

Ethereum может обойти биткоин по популярности / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюта Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткоин по рыночной капитализации. Этот альткоин имеет самый высокий потенциал использования, поскольку блокчейн Ethereum – самая популярная платформа для разработки смарт-контрактов. При этом ни Ethereum, ни биткоин не смогут в ближайшем будущем опередить золото, так как высокая волатильность не позволит криптовалютам стать безопасным активом.

Такой прогноз озвучили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Business Insider.

"Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, в какой оно конкурирует с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем золото как защитное хеджирование инфляции, а криптовалюту – как хеджирование инфляции риска", - объяснили в Goldman Sachs.

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8 июля капитализация биткоина, по данным CoinDesk, составляет 622 млрд долларов, у Ethereum – более 258 млрд долларов.

Напомним, в июне аналитики Bloomberg уже утверждали, что Ethereum превзойдет биткоин по рыночной капитализации. По их мнению, альткоин, в отличие от главной криптовалюты, можно использовать не только как "хранилище стоимости". Аналитики отмечают, что Ethereum из обычной цифровой монеты вырос в целую экосистему.

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Аналитики Glassnode также отметили, что долгосрочные инвесторы переключили свое внимание с биткоина на Ethereum. Держатели биткоина начали возвращать на биржи свои монеты, которые они выводили несколько лет назад. Мы уже писали о том, что под биткоином зашатался трон, а Ethereum может стать главной криптовалютой мира.

Недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":