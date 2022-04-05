Безлимитный интернет Vodafone, Kyivstar и lifecell – самые дешевые тарифы

Сколько придется отдать за пользование безлимитным интернетом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские мобильные операторы имеют разные по возможностям тарифы с разными ценами. Платить за связь придется от 75 до 1 500 грн в месяц. Однако лишь некоторые из этих пакетов включают в себя услугу безлимитного интернета.

"Сегодня" разобрались, сколько стоят самые дешевые пакеты украинских мобильных операторов с возможностью пользоваться интернетом безлимитно.

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Сколько придется платить

В Vodafone безлимитный интернет включен в несколько пакетов, цена за них стартует от 250 грн в месяц.

Также этой услугой можно воспользоваться, подключив пакеты за 260 грн в месяц, 350 грн, 600 грн и 1 500 грн.

Безлимитный интернет в Kyivstar включен в пакеты за 250 грн, 350 грн и 500 грн в месяц.

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А вот пользователям lifecell за такую возможность придется заплатить как минимум 150 грн. Безлимитный интернет есть и в пакете за 225 грн на 4 недели.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Самая меньшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

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Также мы писали о том, что Vodafone сделал бесплатной услугой для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.