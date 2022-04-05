Безлимитный интернет Vodafone, Kyivstar и lifecell – самые дешевые тарифы

Сколько придется отдать за пользование безлимитным интернетом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские мобильные операторы имеют разные по возможностям тарифы с разными ценами. Платить за связь придется от 75 до 1 500 грн в месяц. Однако лишь некоторые из этих пакетов включают в себя услугу безлимитного интернета.
"Сегодня" разобрались, сколько стоят самые дешевые пакеты украинских мобильных операторов с возможностью пользоваться интернетом безлимитно.
Сколько придется платить
В Vodafone безлимитный интернет включен в несколько пакетов, цена за них стартует от 250 грн в месяц.
Также этой услугой можно воспользоваться, подключив пакеты за 260 грн в месяц, 350 грн, 600 грн и 1 500 грн.
Безлимитный интернет в Kyivstar включен в пакеты за 250 грн, 350 грн и 500 грн в месяц.
А вот пользователям lifecell за такую возможность придется заплатить как минимум 150 грн. Безлимитный интернет есть и в пакете за 225 грн на 4 недели.
Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые
Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.
Самая меньшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.
Также мы писали о том, что Vodafone сделал бесплатной услугой для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.