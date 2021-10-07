Без причины блокирует средства на неизвестный срок: на Monobank пожаловались клиенты

Monobank блокирует счета для проверок / Фото: Коллаж: Сегодня

От клиентов Monobank поступило несколько жалоб о том, что банк без причины блокирует их средства на счетах, мотивируя это проверкой.

Об этом люди оставляют отзывы на сайте "Минфин".

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4 октября пользователь с никнеймом DmitryyLom написал, что получил деньги, работая фрилансером, а Monobank заблокировал их.

Даже после того, как мужчина предоставил доказательства того, что это была законная сделка – ответа пока не получил.

"Работаю фрилансером, зашли деньги на карту – Monobank их заблокировал, предоставил все доказательства честных сделок – ответа 0. Оценка 0 Не используйте Monobank. Пристраивают деньги себе", – пишет мужчина.

Еще один клиент банка уверяет, что его средства заблокировали без причин для проверки, но никаких сроков разблокирования он не получил.

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"У меня заблокировали более 1 тыс. евро. У знакомой тоже 32 тыс. гривен уже больше месяца и никакой реакции. Не рекомендую хранить личные средства в этом банке. Потому что вас обязательно обманут", – говорится в отзыве.

Последний отзыв был оставлен еще 30 сентября. Пользователь написал, что после покупки в интернете на сумму 8214 грн Monobank заблокировал все его средства, которых на карте было более 160 тыс. грн.

После этого клиент позвонил в службу поддержки, где ему заявили, что счет заблокирован, так как они проверяют происхождение платежа.

Я объяснил откуда и кем осуществлен платеж и готов показать доказательства сделки на платформе, так как там все фиксируется. На что мне ответили, что этого не надо и они хотят связаться с отправителем этих денег и получить подтверждение происхождения средств от него, – пишет мужчина.

Отправитель средств не выходит на связь, а в банке возмущенному клиенту сказали, что разблокируют карточку только после его ответа.

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"Почему банк блокирует все мои средства, когда я объясняю происхождение этого платежа и готов предоставить скрины соглашения с платформы по этому платежу?"

Что ответили в Monobank

В последнем случае банк принес извинения и пообещал клиенту, скорее свяжется с ним. На сайте обозначено, что проблема решена.

А вот фрилансеру, которому заблокировали счет, в Monobank ответили вырезкой из закона.

"Банк может в предусмотренном действующим законодательством порядке приостановить осуществление финансовой (финансовых) операции (операций). Для установления правомерности перевода. Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода получателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренный правилами соответствующей платежной системы. "

Также в Monobank пообещали как можно быстрее ответить.

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал, что в банке появятся новые услуги, в тому числі осуществлять операции с помощью QR-кода .

Также Monobank вскоре планирует открыть свою сеть банкоматов , как они будут выглядеть, смотрите в материале.