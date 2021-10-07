Без причини блокує кошти на невідомий термін: на Monobank поскаржилися клієнти

Monobank блокує рахунки для перевірок / Фото: Колаж: Сьогодні

Від клієнтів Monobank надійшло декілька скарг про те, що банк без причини блокує їх кошти на рахунках, мотивуючи це перевіркою.

Про це люди залишають відгуки на сайті "Мінфін".

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4 жовтня користувач із нікнеймом DmitryyLom написав, що отримав гроші, працюючи фрілансером, а Monobank заблокував їх.

Навіть після того, як чоловік надав докази того, що це була законна угода – відповіді доки не отримав.

"Працюю фрілансером, зайшли гроші на карту – Monobank іх заблокував, надав всі докази чесних угод – відповіді 0. Оцінка 0. Не використовуйте Monobank. Прилаштовують гроші собі", – пише чоловік.

Ще один клієнт банку запевняє, що його кошти заблокували без причин для перевірки, але жодних термінів розблокування він не отримав.

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"У мене заблокували більше 1 тис. євро. У знайомої теж 32 тис. гривень вже більше місяця і жодної реакції. Не рекомендую зберігати особисті кошти в цьому банку. Тому що вас обов'язково обмануть", – йдеться у відгуку.

Останній відгук було залишено ще 30 вересня. Чоловік написав, що після покупки в інтернеті на суму 8214 грн Monobank заблокував усі його кошти, яких на карті було понад 160 тис. грн.

Після цього клієнт зателефонував у службу підтримки, де йому заявили, що рахунок заблоковано, оскільки вони перевіряють походження платежу.

Я пояснив звідки і ким здійснено платіж і що готовий показати докази угоди на платформі, оскільки там все фіксується. На що мені відповіли, що цього не треба і вони хочуть зв'язатися з відправником цих грошей і отримати підтвердження походження коштів від нього, – пише чоловік.

Відправник коштів не виходить на зв’язок, а у банку обуреному клієнту сказали, що розблокують картку лише після його відповіді.

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"Чому банк блокує всі мої кошти, коли я пояснюю походження цього платежу і готовий надати скріни угоди з платформи з цього платежу?"

Що відповіли у Monobank

У останньому випадку банк приніс вибачення та пообіцяв клієнту, що якнайшвидше зв’яжеться з ним. На сайті позначено, що проблему вирішено.

А от фрилансеру, якому заблокували рахунок у Monobank відповіли вирізкою з закону.

"Банк може в передбаченому чинним законодавством порядку призупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій). Для встановлення правомірності переказу. Банк за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи."

Також у Monobank пообіцяли якнайшвидше відповісти.

Раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував, що у банку з’являться нові послуги, зокрема здійснювати операції за допомогою QR-коду.

Також Monobank незабаром планує відкрити свою мережу банкоматів, як вони виглядатимуть, дивіться в матеріалі.