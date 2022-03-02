Паника на рынке? Почему украинцам рекомендуют приберечь наличные деньги

Министр финансов рассказал, как удержать экономику в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев призывают рассчитываться банковскими картами там, где это возможно. Таким образом хотят укрепить экономику страны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время всеукраинского телемарафона.

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Он отметил, что украинцам нужно не паниковать, учитывая курс валют. Следует не скупать доллары, а поддержать гривню.

Лучшим выходом в этой ситуации является безналичный расчет за покупки.

Марченко уверен, что экономика Украины выстоит. Многие страны мира оказывают финансовую поддержку стране в состоянии войны, поэтому в Украину заходят инвестиции.

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Поддержка от банков

К сбалансированию работы экономики в стране привлекаются и банковские учреждения. В частности, ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц.

Они начали действовать с 1 марта. Клиентов автоматически перевели в этот режим.

Нацбанк Украины также остановил любые операции с русским и белорусским рублем. Речь идет и о валютных операциях с рублями, а также о лицах, имеющих бизнес в России или Беларуси.

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Раньше мы писали о том, что в Украине окончательно ликвидировали Сбербанк и другие российские банки.