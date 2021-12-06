Без опыта и знания языка: на какие работы в Польше зовут украинцев

Польша нуждается в украинской рабочей силе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спрос на рабочую силу среди украинцев вырос на 90% по сравнению с прошлым годом.

Об этом "Сегодня" рассказал Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal

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"Это связано с тем, что польская экономика активно восстанавливается после пандемии и компенсирует потери. Сейчас экономика демонстрирует самый высокий рост ВВП за всю историю – на 11,1% в год, по данным Главного управления статистики в Польше", — говорит эксперт.

Активность промышленных компаний по найму новых работников также высока. Хотя число легально работающих трудовых мигрантов из Украины в Польше рекордное, но рабочих рук все равно не хватает.

В каких отраслях нужны украинцы

Работники нужны на производственные предприятия – пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий, логистические центры, склады, строительство. Это те сектора экономики, где работают около 80% украинцев в Польше.

В этом году возобновили работу отели и рестораны тогда, как в прошлому большую часть времени отели были закрыты, а рестораны работали на вынос. Эти отрасли столкнулись с дефицитом кадров, поскольку люди переквалифицировались и стали работать в других сферах.

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Сейчас много работы для украинцев в логистике. Польша – крупный логистический центр в Европе, который привлекает все больше компаний для размещения своего бизнеса.

С чем связан "бум спроса" на логистику?

Бум спроса в логистике и е-сommerce на рабочие руки был в начале пандемии в марте-апреле 2020 года. Это было связано с тем, что люди стали больше покупать онлайн и одновременно образовался дефицит кадров из-за ограничений с пересечением границы и необходимостью проходить карантин, что продлевало время ожидания работника.

В 2021 году эта тенденция сохраняется — еще с сентября в логистику рекрутировали на работу в праздничный период. Рост вакансий увеличился на 40%. Только Amazon в этот период дополнительно заявил о необходимости трудоустроить 9 тыс. сезонных работников.

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"Для украинских трудовых мигрантов – это хорошая возможность заработать, особенно на новогодние праздники. Для такой работы не требуется знание польского языка и опыта, как и для работы на большинстве польских предприятий, где нужен физический труд", — подытожил Томаш Богдевич.

Изменения после Нового года

С Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда. Поэтому в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат более высокие зарплаты западные соседи Польши", – говорит Богдевич.

Раньше "Сегодня" писали, кто еще является лидером трудовой миграции в Украине. А также узнавали, как на самом деле относятся к нам поляки.