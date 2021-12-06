Без досвіду і знання мови: на які роботи в Польщі кличуть українців

Польща потребує української робочої сили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попит на робочу силу серед українців зріс на 90%, порівняно з минулим роком.

Про це "Сьогодні" розповів Томаш Богдевич , генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal

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"Це пов'язано з тим, що польська економіка активно відновлюється після пандемії та компенсує втрати. Зараз економіка демонструє найвище зростання ВВП за всю історію – на 11,1% на рік, за даними Головного управління статистики у Польщі"? — каже експерт.

Активність промислових підприємств за наймом нових працівників також висока. Хоч кількість легально працюючих трудових мігрантів з України в Польщі є рекордною, але робочих рук все одно не вистачає.

В яких галузях потрібні українці

Працівники потрібні на виробничі підприємства – харчової та переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів, логістичні центри, склади, будівництво. Це ті сектору економіки, де працюють близько 80% українців у Польщі.

Цього року відновили роботу готелі та ресторани тоді, як у минулому більшу частину часу були закриті, а ресторани працювали на виніс. Ці галузі зіткнулися з дефіцитом кадрів, оскільки люди перекваліфікувалися та почали працювати в інших сферах.

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Зараз багато роботи для українців логістиці. Польща – це великий логістичний центр у Європі, який приваблює все більше компаній для розміщення свого бізнесу.

З чим пов'язаний "бум попиту" на логістику?

Бум попиту в логістиці та е-сommerce на робочі руки був на початку пандемії у березні-квітні 2020 року. Це було пов'язано з тим, що люди стали більше купувати онлайн та одночасно утворився дефіцит кадрів через обмеження з перетином кордону та необхідністю проходити карантин, що продовжувало час очікування працівника.

У 2021 році ця тенденція зберігається ще з вересня в логістику рекрутували на роботу у святковий період. Зростання вакансій збільшилося на 40%. Тільки Amazon у цей період додатково заявив про необхідність працевлаштування 9 тис . сезонних працівників.

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"Для українських трудових мігрантів – це гарна можливість заробити, особливо на новорічні свята. Для такої роботи не потрібне знання польської мови та досвіду, як і для роботи на більшості польських підприємств, де потрібна фізична праця", — підсумував Томаш Богдевич.

Зміни після Нового року

З Нового року у Польщі підвищується мінімальна погодинна ставка оплати праці. Тому в середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тис. грн. більше.

Нині на польських фабриках та заводах українським заробітчанам платять 25-40 тис. гривень та вище.

"Чи будуть українці і далі обирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі", – каже Богдевич.

Раніше "Сьогодні" писали, хто ще є лідером трудової міграції в Україні. А також дізнавалися, як насправді ставляться до нас поляки.