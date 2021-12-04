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Українські заробітчани у Польщі. Як насправді ставляться до нас поляки

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
4 грудня, 09:50
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80,6% українців, які їдуть працювати до Польщі, обирають цю країну через вищі зарплати, ніж в Україні
До Польщі їде дедалі більше українських заробітчан
До Польщі їде дедалі більше українських заробітчан / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі швидкими темпами зростає кількість працюючих українців. Лише за два роки кількість українських заробітчан зросла на 23,8%. За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2% – це рекордний показник.

Про це розповіли у компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі.

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Незважаючи на те, що кількість легально працюючих українців у Польщі рекордна, робочих рук все одно не вистачає. Восени Польща зазнавала гострого дефіциту працівників, що пов'язано з активним відновленням економіки. Нинішнього року попит на працівників зріс на 90%.

Де потрібні робочі руки:

  • на підприємствах харчової та переробної промисловості:
  • на виробництві пластмасових виробів;
  • у логістичній галузі.

Чому українці їдуть до Польщі?

За даними дослідження, 80,6% українців їдуть працювати до Польщі через вищі зарплати, ніж в Україні.

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"Чи будуть українці і далі обирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі", – каже генеральний директор Gremi Personal Personal Томаш Богдевич.

Зараз на польських фабриках та заводах можна заробити 25-40 тис. гривень та вище. З Нового року у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тис. грн. більше.

Як ставляться поляки до українців

За дослідженням аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 81,4% працівників задоволені ставленням поляків. У Польщі вже не залишилося жодного великого підприємства, де не працювали б українці.

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І більшість поляків звикла до присутності колег-українців. Багато заводів у зв'язку з великою кількістю працівників з України, інструкції та таблички продубльовані російською або українською мовами.

Польські політики та чиновники також відзначають внесок українців у польську економіку. У червні 2020 року Нацбанк Польщі показав, що у період 2013-2018 років робітники з України щороку забезпечували приріст польського ВВП на 0,5%.

Проблеми українських заробітчан

Найчастіше українці спочатку стикаються з такими труднощами, як оформлення документів на перебування, пошук житла іноземцям, які хочуть отримати документи на проживання у Польщі самостійно, необхідно самим заповнювати на польському документи.

Також часто доводиться чекати документи більше за визначений термін, якщо йдеться про карту побуту (тимчасовий дозвіл на проживання, Karta pоbytu). Процес очікування може затягнутися на 1,5-2 роки у деяких містах. Також проблеми можуть виникнути з пошуком житла.

Як ми писали раніше, напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи. Через те комунальні послуги в Україні подорожчали, збільшилася кількість заробітчан – на 25%.

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