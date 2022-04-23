Без объяснений оставили без денег: семья военного пожаловалась на ПриватБанк

Семья военного осталась без денег из-за блокировки карты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Время от времени у клиентов ПриватБанка возникают разные проблемы. Недавно одна из клиенток сообщила, что банк без объяснений заблокировал карту ее мужа-военного.

Об этом она написала в отзыве на специализированном сайте "Минфин".

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Что случилось

Клиентка рассказала, что ее муж был мобилизован в марте 2022 года. Для получения зарплаты военного ему нужно было открыть карту, и в воинской части настояли именно на ПриватБанке. Когда зарплата пришла, распорядиться ею не получилось.

Как утверждает женщина, деньги пытались переслать на карту другого банка для семьи. Однако карту заблокировали. Через некоторое время мужчине удалось связаться с оператором банка.

"Оператор начал спрашивать: действительно ли вы хотели перевести средства? Назовите свои данные, ваша карта заблокирована, обратитесь в отделение банка... Он находится на линии фронта, рискует своей жизнью, не всегда имеет связь, чтобы позвонить мне и сказать, что жив. Он должен доказывать по телефону, что он это он. И нет никакого ответа, почему получилась такая ситуация, его даже не стали слушать. На протяжении дня я звонила куда только можно, тоже ничего, мне посоветовали, чтобы муж открыл виртуальную карточку и присоединил к получению средств, а средства с этой карты конечно тютю… Я мать двоих детей, осталась без работы, мой муж на войне должен выбивать свои кровные средства неизвестно по какой причине, у меня просто крик души", – написала женщина.

Что ответили в банке

В ПриватБанке отметили, что некоторые сделки могут попадать на проверку. Это делают для того, чтобы убедиться, что их осуществляет клиент, а не третье лицо, и тем самым защитить его от мошенников.

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"Если есть подозрения, что операцию совершает третье лицо – мы вынуждены принять все меры для сохранения средств клиента. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергается риску потерять свои средства", – говорится в сообщении банка.

Перед женщиной извинились и пообещали разобраться с ситуацией подробнее.

"Даже не знали, что деньги украли"

Ранее мы рассказывали, что у клиентов ПриватБанка украли выплаты по инвалидности, однако от банка не поступило ни одного сообщения о списании денег.

Выплата в размере 2100 грн была перечислена на карту ПриватБанка 5 апреля. Однако только спустя 10 дней люди узнали, что этих денег у них на счету уже нет.

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"5.04.22 вечером на карту моего сына была перечислена сумма 2100 грн, это пособие по инвалидности. Сразу после перевода с карты была снята вся сумма тремя платежами, но узнали мы об этом только 15.04 вечером, потому что никаких СМС от банка не было. Ни о том, что деньги поступили на карту, ни о том, что они были сняты в неизвестном направлении!" – написала женщина.

Что на это ответили в ПриватБанке, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что киберполиция зафиксировала новый вид мошенничества в Украине, активно распространяющемся в последнее время. Как наживаются на украинцах, читайте здесь.