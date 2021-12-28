Без нее никак: как пенсионерам получить справку для субсидии

Как получить справку о доходах в ПФУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Для назначения субсидии пенсионерам необходимо предоставить справку о доходах. Она может понадобиться работающим и неработающим пожилым украинцам.
В Кабмине напомнили, как ее получить.
Украинцы могут подать электронное заявление о получении справки о доходах пенсионера для назначения субсидий через "Портал электронных услуг" Пенсионного фонда. А в течении 15 дней их справка оформится. Услуга – бесплатна.
С помощью веб-портала ПФУ можно получить:
- справку о доходах пенсионера для субсидии;
- справки о доходах пенсионера;
- индивидуальные сведения о застрахованном лице (справка ОК-5);
- выписку из Реестра застрахованных лиц (РЗО).
После подачи заявления обязательно необходимо подписать обращение электронной цифровой подписью и дать согласие на обработку персональных данных.
В результате обработки обращения пенсионеру будет направлен документ в виде pdf-справки и электронный документ, подписанный ЭЦП ПФУ, который, согласно действующему законодательству, является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе ПФУ.
Какие документы необходимы для оформления субсидии?
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Гражданин предоставляет:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
- справки о доходах (при необходимости);
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии долга);
- договор найма (аренды) жилья (при наличии).
Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.
Напомним, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.