Без неї ніяк: як пенсіонерам отримати довідку для субсидії

Як отримати довідку про доходи в ПФУ / Фото: Колаж: Сьогодні
Для призначення субсидії пенсіонерам необхідно надати довідку про доходи. Вона може знадобитися працюючим та непрацюючим літнім українцям.
У Кабміні нагадали, як її отримати.
Українці можуть подати електронну заяву щодо отримання довідки про доходи пенсіонера для призначення субсидій через "Портал електронних послуг" Пенсійного фонду. А протягом 15 днів їхня довідка оформиться. Послуга – безкоштовна.
За допомогою веб-порталу ПФУ можна отримати:
- довідку про доходи пенсіонера для субсидії;
- довідки про доходи пенсіонера;
- індивідуальні відомості про застраховану особу (довідка ОК-5);
- виписку із Реєстру застрахованих осіб (РЗВ).
Після подання заяви обов'язково необхідно підписати звернення електронним цифровим підписом та дати згоду на обробку персональних даних.
В результаті обробки звернення пенсіонеру буде направлено документ у вигляді pdf-довідки та електронний документ, підписаний ЕЦП ПФУ, який, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органі ПФУ.
Які документи потрібні для оформлення субсидії?
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Громадянин надає:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії;
- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
- довідки про доходи (за потреби);
- копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності боргу);
- договір найму (оренди) житла (за наявності).
Раніше ми повідомляли, що у проекті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, що "тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.