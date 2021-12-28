Без неї ніяк: як пенсіонерам отримати довідку для субсидії

Як отримати довідку про доходи в ПФУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Для призначення субсидії пенсіонерам необхідно надати довідку про доходи. Вона може знадобитися працюючим та непрацюючим літнім українцям.

У Кабміні нагадали, як її отримати.

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Українці можуть подати електронну заяву щодо отримання довідки про доходи пенсіонера для призначення субсидій через "Портал електронних послуг" Пенсійного фонду. А протягом 15 днів їхня довідка оформиться. Послуга – безкоштовна.

За допомогою веб-порталу ПФУ можна отримати:

довідку про доходи пенсіонера для субсидії;

довідки про доходи пенсіонера;

індивідуальні відомості про застраховану особу (довідка ОК-5);

виписку із Реєстру застрахованих осіб (РЗВ).

Після подання заяви обов'язково необхідно підписати звернення електронним цифровим підписом та дати згоду на обробку персональних даних.

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В результаті обробки звернення пенсіонеру буде направлено документ у вигляді pdf-довідки та електронний документ, підписаний ЕЦП ПФУ, який, згідно з чинним законодавством, є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органі ПФУ.

Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

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заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

довідки про доходи (за потреби);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності боргу);

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Раніше ми повідомляли, що у проекті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що "тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.