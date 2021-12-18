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Українцям підвищать субсидії: яким буде розмір виплат під час опалювального сезону

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
18 грудня, 07:00
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У минулому опалювальному періоді розмір виплати складав 1770 гривень
У 2021 році було завершено реформу житлових субсидій
У 2021 році було завершено реформу житлових субсидій / Фото: Колаж: Сьогодні

Середній розмір житлової субсидії у опалювальному періоді 2021-22 року зросте до 2 тисяч гривень.

Про це під час виступу у Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"В опалювальному сезоні цього року, у 2021/2022, очікується на рівні 2 гривень і вище", - сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що у минулому опалювальному періоді розмір виплати становив 1770 гривень.

До того ж, у 2021 році було завершено реформу житлових субсидій. Українці отримували гроші виключно у готівковій формі.

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Ба більше, більшості субсидіантів не потрібно було подавати заявки, їм автоматично перепризначили виплати.

Як не залишитись без субсидії?

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування буде припинено, якщо заборгованість вища, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.

Якщо є заборгованість, то громадяни мають звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.

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Чи є заборгованість, можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

Раніше повідомляли, що українці з 29 листопада можуть на порталі "Дія" оформити субсидію на комуналку. Процедура триває близько 30 хвилин.

Нагадаємо, "Сьогодні" дізнавалися, як не залишитися без допомоги на комуналку і чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.

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