Українцям підвищать субсидії: яким буде розмір виплат під час опалювального сезону

Середній розмір житлової субсидії у опалювальному періоді 2021-22 року зросте до 2 тисяч гривень.
Про це під час виступу у Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"В опалювальному сезоні цього року, у 2021/2022, очікується на рівні 2 гривень і вище", - сказав прем'єр.
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Шмигаль нагадав, що у минулому опалювальному періоді розмір виплати становив 1770 гривень.
До того ж, у 2021 році було завершено реформу житлових субсидій. Українці отримували гроші виключно у готівковій формі.
Ба більше, більшості субсидіантів не потрібно було подавати заявки, їм автоматично перепризначили виплати.
Як не залишитись без субсидії?
Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування буде припинено, якщо заборгованість вища, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.
Якщо є заборгованість, то громадяни мають звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.
Чи є заборгованість, можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.
Раніше повідомляли, що українці з 29 листопада можуть на порталі "Дія" оформити субсидію на комуналку. Процедура триває близько 30 хвилин.
Нагадаємо, "Сьогодні" дізнавалися, як не залишитися без допомоги на комуналку і чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.