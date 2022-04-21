Без карты и банкомата: как снять наличные со счета Monobank

Деньги со счета можно снять на кассах некоторых заправок или магазинов / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

В Monobank нет собственных банкоматов, но деньги можно снимать в банкоматах других учреждений. К примеру, банки-партнеры не берут процент за пользование банкоматом. Но наличные деньги можно снять и без них.

"Сегодня" расскажет, как это сделать с помощью телефона.

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Предъявлять карту не нужно

Итак, клиенты Monobank могут получить наличные деньги на кассах супермаркетов сетей Сильпо, VARUS и Фора, а также на заправках WOG и OKKO. Это можно сделать в любом регионе Украины.

Основное условие – у человека на смартфоне должна быть функция бесконтактных платежей (технология ближней бесконтактной связи (NFC). Например, Apple Pay, Google Pay и другие.

Чтобы снять таким способом наличные, нужно:

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совершить в кассе магазина или заправки покупку и оплатить ее картой Monobank;

сообщить кассиру о желании снять наличные деньги и указать нужную сумму;

кассир спишет с карточки сумму за покупку и желаемую наличку;

после подтверждения операции кассир выдаст деньги.

Важно помнить, что это можно сделать тогда, когда на кассе есть необходимая сумма. Если нет, то вам могут отказать в таких операциях.

Как снять деньги без комиссии

Ранее мы рассказывали, что сам Monobank не позволяет это сделать, однако способы существуют. Для этого нужно использовать другую банковскую карту. Например:

перевести средства со счета Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. В этом случае комиссия за перевод не взимается;

с помощью карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако таким образом есть ограничение: бесплатно доступны только 3 такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. Затем комиссия составит от 1 до 2% от суммы сделки.

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Также "Сегодня" писали, что некоторым своим клиентам банк закроет счета и прекратит их обслуживать. Это связано с войной Российской Федерации против Украины.

В этот перечень ранее входили и жители временно оккупированных Крыма, Луганской и Донецкой областей. Однако впоследствии из списка исключили тех людей, которые приехали на временно оккупированные украинские территории до начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы объясняли, как действовать украинцам, если они хотят перевыпустить или оформить банковскую платежную карту.