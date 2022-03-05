Без банкоматов! Где украинцам снять наличные во время войны

Где украинцы могут снять наличные деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В некоторых украинских магазинах и на АЗС есть возможность снять от 500 до 6000 гривен. Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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В НБУ отмечают, что это важно, ведь владельцу карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. В то же время предприятию не нужно думать, как осуществить инкассацию наличных денег в военное время.

Возможность снять средства доступна на кассах:

супермаркетов : "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сильпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), ЛотОК, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн);

: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сильпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), ЛотОК, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн); АЗС : ОККО, "Укрнефть" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нефть", WOG (до 500 грн);

: ОККО, "Укрнефть" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нефть", WOG (до 500 грн); аптек : "Белая ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1", "Аптека оптовых цен";

: "Белая ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1", "Аптека оптовых цен"; других сетей: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

"Тысяча Зеленского" без ограничений

Средства "єПідтримки" с 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.

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Тратить "тысячу Зеленского" разрешили на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.

"Сейчас каждая гривня может спасти чью-то жизнь или существенно помочь. Так что поддержка действительно есть!" – написали в Telegram.

Напомним, что "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

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Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам, оставшимся без работы в результате войны России против нашей страны.