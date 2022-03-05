Без банкоматів! Де українцям зняти готівку під час війни

Де українці можуть зняти готівку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У деяких українських магазинах та на АЗС є можливість зняти від 500 гривень до 6000 гривень. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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В НБУ наголошують, що це важливо, адже власнику картки не потрібно шукати банкомат, наражаючись на небезпеку. Натомість підприємству не потрібно думати про те, як здійснити інкасацію готівки у воєнний час.

Можливість зняти кошти доступна в касах:

супермаркетів : "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);

: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн); АЗС : ОККО, "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн);

: ОККО, "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн); аптек : "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін";

: "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін"; інших мереж: лінія магазинів EVA (до 2 000 грн).

"Тисяча Зеленського" без обмежень

Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

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Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

"Зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. Тож підтримка дійсно є!" - написали в Telegram.

Нагадаємо, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

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Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям, які залишились без роботи внаслідок війни Росії проти нашої країни.