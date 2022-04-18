Без А-95+ на заправках: какие цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Коротко – о ценах на топливо в Украине 18 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение апреля ситуация на рынке горючего в Украине стабилизировалось. Несмотря на ожидание дефицита, большинство видов бензина на заправках есть и цены пока удерживаются на позициях.

Редакция "Сегодня" просмотрела цены на украинских АЗС и предлагает узнать, сколько стоит литр бензина, автогаза и дизеля 18 апреля.

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Премиальный бензин исчез

За последние несколько дней цены на заправках удерживают стабильные позиции. Средняя стоимость всех видов горючего не изменилась, однако А-95+, похоже, исчез из украинского рынка. Информации о его наличии нет ни на одной заправке от 12 апреля.

Обычный бензин А-95 можно приобрести практически повсюду, не считая сетей Socar, "Нефтек" и "БРСМ-Нафта". Самая низкая цена на этот вид горючего составляет 33,33 грн/л, а средняя – 34,21 грн/л.

Дефицита нет и на А-92, который активно сбывают на АЗС. Стартовая цена – 32,22 грн/л, в среднем его можно приобрести по 33,82 грн/л.

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Ситуация с дизелем и автогазом

Цены на дизель начинаются с отметки 36,91 грн/л. Средняя рыночная стоимость этого типа горючего достигает 37,86 грн.

Автогаз продают не везде – сейчас его можно приобрести только на некоторых заправочных сетях по цене от 29,6 грн/л. В среднем его продают по 28,49 грн/л на таких АЗС:

Mango;

UPG;

OKKO;

"Катрал";

"Автотранс";

"Олас";

"Авиас".

Цены на топливо 18 апреля / Фото: auto.ria.com

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Прогнозы по рынку горючего

Эксперты консалтинговой группы А-95 предостерегают, что в ближайшее время в Украине может подорожать автогаз. Его цена может сравниться или перегнать цену на бензин А-95.

По предварительным прогнозам, за голубое топливо для авто с газобаллонным оборудованием на АЗС будут просить до 34 грн/л. Для сравнения, цена на А-95 на заправках составляет 34,21 грн/л.

Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания Укргаздобыча 14 апреля сбыла горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Учитывая возможный дефицит разных видов бензина во время войны, водители могут миксовать их в двигателе. Ранее "Сегодня" писал о том, повредят ли такие действия автомобилю. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.