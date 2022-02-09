Бесплатные смартфоны вместо газа на зиму: во сколько Украине обойдется каждый пенсионер

Сколько потратят на бесплатные смартфоны и чем пожертвуют ради этого / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После того, как Зеленский анонсировал новую программу по раздаче всем вакцинированным гражданам старше 60 лет бесплатных смартфонов, украинцев очень заинтересовало – откуда же возьмут деньги на такое количество устройств.

И пока информации от правительства нет, "Сегодня" вместе с экспертами посчитали самостоятельно.

Реклама

На данный момент, самые бюджетные модели, которые поддерживают функцию NFC (необходимую для оплаты телефоном) стоят от 3000 грн за штуку.

Даже если смартфоны будут закупаться государством по оптовой цене, каждый телефон будет стоить не меньше 2-2,5 тысяч.

Сколько людей получат смартфоны?

Если предположить, что половина граждан 60 лет и старше, которые прошли полный курс вакцинации, захотят получит смартфон, то речь идет как минимум о 6 млн человек.

Реклама

В тоже время сами чиновники говорят, что количество таких граждан может составить 8,5 млн человек. Для того, чтобы закупить смартфоны для такого количества пенсионеров, потребуется от 12 до 20 млрд грн из государственного бюджета.

По мнению экономиста Дмитрия Монина, такую сумму найти будет не сложно. Поскольку по его оценкам, перевыполнение бюджета по итогам года составит 150-200 млрд грн.

"Поэтому, если такие действия власти оценивать как стимул для пенсионеров по переходу к "цифровому государству" и в том числе для дальнейшего введения электронного голосования, то считаю подобную программу нормальным шагом", – говорит Дмитрий Монин.

Реклама

А вот некоторым экспертам не по душе такое нововведение, по их мнению, у государства есть более важные задачи для таких трат.

"Например, закупка энергоресурсов на следующий отопительный сезон. Нам нужно увеличивать финансирование армии", – говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Он также напомнил о том, что Украина столкнулась с демографическим кризисом, который усугубляется из-за миграционной политики.

Внимания и дополнительного финансирования требует образование и другие проблемы экономики, но потенциальные инвестиции пустят на бесплатные смартфоны.

Что говорят мобильные операторы?

Помимо самого бесплатного устройства, пенсионерам обещали к ним и очень выгодный льготный тарифный план.

По словам пресс-секретаря "Киевстара" Ирины Леличенко, детали реализации проекта пока неизвестны.

Она также отметила, что уже сейчас более 400 тысяч абонентов "Киевстара" пользуются специальными тарифами для старшего поколения, стоимость которых ниже, чем в обычных.

Ничего конкретного о новой президентской программе не смогли сказать и в Vodafone. По словам пиар-директора мобильного оператора Виктории Рубан, они находятся на стадии диалога и ждут конкретных предложений от власти.

Ранее мы писали, что Зеленский предложил всем вместе выбрать название для новой инициативы и рассказывали, как украинцы восприняли такое нововведение.