Бесплатная растаможка авто из Европы: какие машины выбирают украинцы

Украинцы растаможили 111 тыс."евроблях" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют автомобили и пользуются бесплатной растаможкой. Так, за время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс.поддержаных авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля автомобилей двадцатых годов выпуска среди всего количества составила всего 1,3%. Средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составляет 14 лет.
Чаще всего в Украину из-за границы привозили авто таких марок:
- VOLKSWAGEN Passat – 7 тыс.020 шт;
- VOLKSWAGEN Golf – 6 тыс. 510;
- RENAULT Megane – 5 тыс. 716;
- SKODA Octavia – 4 тыс. 558 шт;
- FORD Focus – 3 тыс. 023 шт;
- VOLKSWAGEN Touran – 2 тыс. 882 шт;
- AUDI A6 – 2 тыс. 813 шт;
- AUDI A4 – 2 тыс. 770 шт;
- OPEL Zafira – 2665 шт;
- OPEL Astra – 2518 шт.
Отмечается также, что всего с начала 2022 года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.
Украинцам вернут пошлины и налоги
Верховной Раде предложили вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импортные товары, в том числе и на автомобили. Это может произуйти чуть больше чем через месяц — 1 июля.
Депутаты могут возобновить налогообложение, которое было отменено:
- на товары, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину; на транспортные средств, ввозимые гражданами.
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