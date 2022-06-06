Безкоштовне розмитнення авто з Європи: які машини обирають українці

Українці розмитнили 111 тис. "євроблях" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на війну, українці активно приганяють автомобілі і користуються безкоштовним розмитненням. Так, за час дії законопроекту, що звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові авто, в Україну ввезли 111 тис. підтриманих машин.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Частка автомобілів двадцятих років випуску серед усієї кількості становила лише 1,3%. Середній вік імпортованих із квітня по травень авто з пробігом становить 14 років.

Найчастіше в Україну з-за кордону привозили авто таких марок:

VOLKSWAGEN Passat – 7000 шт;

VOLKSWAGEN Golf – 6 тис. 510;

RENAULT Megane – 5 тис. 716;

SKODA Octavia – 4 тис. 558 шт;

FORD Focus – 3 тис. 023 шт;

VOLKSWAGEN Touran – 2 тис. 882 шт;

AUDI A6 – 2 тис. 813 шт;

AUDI A4 – 2 тис. 770 шт;

OPEL Zafira – 2665 шт;

OPEL Astra – 2518 шт.

Зазначається також, що лише з початку 2022 року на українські номери перейшли 180,2 тис. легкових автомобілів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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Українцям повернуть мита та податки

Верховній Раді запропонували повернути податок на додану вартість (ПДВ) та мита на імпортні товари, в тому числі і на автомобілі. Це може статися трохи більше, ніж за місяць — 1 липня.

Депутати можуть відновити оподаткування, яке було скасовано:

на товари, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито; на транспортні засоби, що ввозяться громадянами.

Раніше ми розповідали, чому українці можуть зіткнутися з дефіцитом електромобілів, і писали, що відбуватиметься з економікою України після великої війни з РФ.