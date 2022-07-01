Бензин дешевеет, а газ в дефиците: что происходит на украинских АЗС

С каждым днем топливо дешевеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Стоимость топлива на украинских заправках снижается, однако наряду с этим наблюдается дефицит автогаза.
Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.
Как видим, средняя стоимость А-95 (по состоянию на 30 июня 2022 года) упала на 3 коп. и составляет 50,61 грн, цена А-92 уменьшилась на 80 коп. и составляет 49,50 грн, стоимость ДТ снизилась на 3 коп. и корректируется в пределах 56,37 грн.
Средняя цена автогаза и А-95+ неизвестна, на АЗС наблюдается дефицит этих видов топлива. В первый день июля ситуация на заправках такова:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ГП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|-
|-
|-
|-
Ситуация с дизтопливо
Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным горючим.
Такой вывод эксперт сделал из-за того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.
Куюн подчеркнул, что оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые, за почти 3 месяца и это означает, что "промышленные потребители и аграрии наелись".
"Сегодня" ранее писали, какие изменения для водителей ввела сеть АЗС WOG и рассказывали, какие нововведения начнут действовать на дорогах с 1 июля.