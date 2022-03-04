Банки Украины будут работать по-новому: нововведение от НБУ

НБУ обновил правила работы банков по всей стране / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В условиях военного положения, банки Украины должны работать без выходных и предоставлять гражданам необходимые услуги
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Если филиал банка расположен в месте, где нет угрозы жизни и здоровью населения, он должен работать. Соответственно, выходных 5 – 8 марта также не предусматривается.
В штатном режиме 23 часа в день работает и система электронных платежей НБУ. Участники СЭП могут почти круглосуточно совершать межбанковские платежи.
Новости банков
Недавно в Украине окончательно ликвидировали российский Сбербанк. Лицензии этого и других банковских учреждений, контролируемых Россией, отозвали.
В то же время из России может выйти Райффайзен Банк, один из крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе. Предварительно он планирует покинуть российский рынок, если европейскому бизнесу потребуются дополнительные деньги.
Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в Украине больше не совершают никаких операций с карточками банков России и Беларуси.