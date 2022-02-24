АЗС Украины ограничили продажу бензина: сколько можно приобрести "в одни руки"

Заправки в Украине установили лимит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Автозаправочные станции ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на один автомобиль до 20 литров.

Об этом сообщили в пресс-службах компании.

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Да, по информации ОККО, 20 литров – это максимум, который они будут отпускать на один автомобиль.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", – отметили в пресс-службе.

Аналогичное сообщение сделали в WOG – они тоже ограничивают заправку до 20 литров.

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Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Что происходит на рынке горючего?

По всей Украине стоят очереди в АЗС. Работники АЗС сообщают о нехватке бензина. К примеру, на заправке KLO в Киеве остался только премиальный бензин по 38,29 грн. Остальные "выгребли" начисто.

О подобной ситуации сообщают и в других областях Украины.

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Напомним, 24 февраля в Украине люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупать продукты, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе различных объектов.

Раньше мы сообщали, почему стоимость газа и нефти побила все рекорды.