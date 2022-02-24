АЗС України обмежили продаж бензину: скільки можна придбати "в одні руки"

Заправки в Україні встановили ліміт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Автозаправні станції ОККО та WOG заявили, що обмежують продаж пального на одне авто до 20 літрів.
Про це повідомили пресслужби компаній.
Так, за інформацією ОККО, 20 літрів — це максимум, який вони будуть відпускати на одне авто.
"З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити об’єм заправки – до 20 літрів. Тобто 20 літрів це максимум, який ми будемо відпускати на одне авто", – зазначили у пресслужбі.
Аналогічне повідомлення зробили у WOG – вони теж обмежують заправку до 20 літрів.
Що відбувається на ринку пального?
По всій Україні стоять черги до АЗС. Працівники АЗС повідомляють про брак бензину. Наприклад, на заправці KLO в Києві залишився лише преміальний бензин по 38,29 грн. Решту "вигребли" начисто.
Про подібну ситуацію повідомляють і в інших областях України.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповувати продукти, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої у роботі різних об'єктів.
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