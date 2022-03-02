Акции Сбербанка рухнули до одного цента — что происходит на бирже

Акции Сбербанка упали до рекордных показателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала торгов в среду, 2 марта, акции на Лондонской фондовой бирже потеряли более 90% стоимости и обвалились до 1 цента.
Об этом свидетельствуют данные Yahoo. Finance.
Да, торги 1 марта открылись на уровне 1,200 долл, впоследствии резко обвалились до 0,010 долл. По состоянию на 13.20 по киевскому времени цена акций Сбербанка составила 0,016 долл.
Обрушение произошло после того, как Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка.
Впоследствии акции банка стали вообще бесплатными и стоили на бирже ровно 0,00 дол.
Выход Сбербанка с европейского рынка
Российский Сбербанк, попавший под мощные санкции союзников, заявил об уходе с европейского рынка из-за оттока денежных средств.
"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Согласно распоряжению Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки", – заявили в банке.
Раньше мы писали, какие санкции против российских банков ввели США, а также рассказывали, что 25 февраля НБУ остановил операции с русским и белорусским рублем. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении от 24 февраля 2022 г. №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".