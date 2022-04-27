Акции на украинских АЗС – как водителям сэкономить на бензине

Цены на топливо продолжают расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на горючее в Украине растут, и сам бензин, дизель или автогаз бывает сложно купить в условиях войны.

Редакция "Сегодня" подготовила для читателей подборку вариантов, которые помогут немного сэкономить при покупках на АЗС.

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Fishka

В сети заправок OKKO действует программа лояльности Fishka, которая также покрывает многие банки, аптеки, магазины и другие компании. Водители с этим приложением на телефоне могут получать персональные скидки на топливо, участвовать в акциях и бесконтактно рассчитываться за товары. Действует также система накопления баллов.

Представители программы в сети убеждают, что рассчитаться за горючее можно из Кошелька Фишки, если на заправке оно есть. Однако для этого нужно подойти на кассу АЗК и предупредить об этом.

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

Виртуальные литры

На заправках WOG, Авиас, Shell и других действуют виртуальные карты и талоны на топливо. Разными способами водители могут купить себе литры, а затем обменять их на реальный бензин или дизель. Каждая сеть имеет свои предложения и условия программы. На некоторых АЗС можно таким образом экономить 1-2 грн на топливе.

Цены на бензин

В последнее время на украинских заправках начал дорожать бензин, дизель и даже автогаз. Кое-где цены подскочили почти на гривню.

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Так, в последние дни бензин А-92 сбывают в среднем по 33,65 грн/л – подорожание на 40 копеек. Бензин А-95 можно купить по средней цене 34,06 грн/л – цена выросла на 30 копеек.

Средняя стоимость дизельного топлива составляет 38,35 грн/л. За последнюю неделю цена выросла на 1-1,2 грн. Автогаз недавно сбывали в среднем за 29,65 грн/л, а сейчас информации о его наличии за АЗС нет.

Эксперты Всемирного банка считают, что цены на рынке горючего вскоре достигнут "исторически высоких показателей" – к концу 2022 года поднимутся на 50%. Стабилизировать ситуацию удастся только в 2024 году. В то же время на украинских АЗС появился новый вид бензина – А-95 ЕСО.