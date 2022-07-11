Аферисты снова атакуют клиентов "Новой почты" – как не попасть в ловушку

Украинцев предупредили о новой схеме обмана на “Новой почте” / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиентка "Новой почты" рассказала о новой схеме мошенников с посылками, которая особенно актуальна для тех, кто забирает сразу много отправлений и не всегда имеет время проверять каждое.

Об этом известная волонтерка написала в Facebook.

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Итак, суть аферы в том, что вам приходит небольшая посылка с наложенным платежом, и нужно оплатить небольшую сумму около 200 грн.

"Посылку забирают, оплачивают всё вместе. Раскрывают – а там маленький гостиничный кусочек мыла. Пустяк, а приятно. И нам, и отправителю. Как бы мы жили без этого мыла?" - пишет клиентка.

В ее случае все закончилось хорошо, поскольку работник "Новой почты" предупредил о возможной афере.

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Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на пост и объяснили: во избежание обмана нужно проверять содержимое посылки сразу в отделении в присутствии оператора.

"Если после проверки содержимого вы убедились, что данный заказ не должен быть адресован вам, можете отказаться от получения", - посоветовали в "Новой почте".

Кроме того, у женщины попросили номер накладной и передали информацию коллегам из профильного отдела.

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"Новая почта" запускает новую услугу

Теперь отправить посылку можно вообще без визита в отделение – через почтомат.

Отправлять посылку из почтоматов уже могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы. С 18 июля такая услуга заработает в Виннице.

О том, как это сделать и сколько это стоит, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, какое предложение "Новая почта" сделала английскому премьеру Борису Джонсону и какие проблемы с посылками возможны у украинцев за границей.