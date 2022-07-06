Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Клиенты "Новой почты" столкнулись с проблемой – что недоступно за границей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 11:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, над чем пообещали задуматься специалисты "Новой почты"
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты", проживающий за границей, пожаловался, что не может зарегистрироваться в мобильном приложении компании.

Об этом мужчина написал отзыв в Facebook.

Реклама

Проблема состоит в том, что для регистрации нужно ввести свой номер телефона, а приложение "Новой почты" принимает только номера украинских операторов.

"А как зарегистрироваться из-за границы? В условиях, когда миллионы украинцев живут за границей, будет полезно добавить возможность зарегистрироваться с международным номером телефона", – предложил мужчина.

Что ответили в Новой почте?

Представители компании ответили, что регистрация аккаунта действительно возможна только по телефону операторов украинской мобильной связи, поскольку сервис представлен в Украине.

Реклама

Однако клиента поблагодарили за идею и пообещали передать ее коллегам.

Отправка через почтоматы

Ранее мы рассказывали, что "Новая почта" запускает для клиентов новую услугу для отправки посылок, теперь это можно сделать через почтомат, без визита в отделение.

Пока воспользоваться сервисом могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы, а с 18 июля услуга заработает еще и в Виннице. Чтобы отправить посылку через почтомат нужно сначала обновить приложение компании.

Реклама

Затем в разделе "Создать посылку" появится дополнительный подпункт места отправления – почтомат. Самостоятельно создайте электронную накладную для посылки в приложении и упакуйте отправление дома.

После подойдите к почтомату, откройте в приложении созданную накладную и нажмите "Открыть ячейку". Положите туда свою посылку, подтвердите загрузку в мобильном приложении и закройте ячейку.

"Сегодня" также писали, как мошенники обманывают украинцев с помощью "Новой почты" и рассказывали, кому компания рекомендует отказываться от посылок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,11 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20118.05

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1137.7

Litecoin (LTC)

49.99

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять