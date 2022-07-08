"Новая Почта" сделала предложение Борису Джонсону – куда позвали премьера

Рассказываем, почему в "Новой почте" назвали Бориса Джонсона идеальным кандидатом

"Новая почта" пригласила Джонсона на работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" в шутливой форме предложила работу премьеру Великобритании Борису Джонсону, который объявил об уходе в отставку.

Об этом компания написала пост в своих соцсетях.

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"Борис Джонсон, просто мечтаем (и намекаем): "Новая почта" планирует выходить на международный рынок и Великобритания не исключение. А поскольку мы ценим скорость, решительность и стрессоустойчивость, то Вы для нас идеальный кандидат", – говорится в посте.

Также он дублируется на английском языке и под ним есть хэштег borisjohnson.

"Обязательно проверьте его уровень английского", – шутят клиенты компании в комментариях.

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Новый способ отправки посылок

Новая почта 5 июля запустила услугу для отправки посылок и теперь для этого можно даже не приходить в отделение, а самостоятельно воспользоваться почтоматом.

Отправлять посылку из почтоматов уже могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы. С 18 июля такая услуга начнет работать в Виннице.

Как отправить посылку?

Для этого сначала необходимо обновить мобильное приложение "Новой почты" и зайти в раздел "Создать посылку". Там появится дополнительный подпункт места отправления – почтомат, который и нужно выбрать.

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Самостоятельно создайте накладную для отправки, упакуйте свою посылку дома, подойдите к почтомату с посылкой, откройте созданную накладную и нажмите "Открыть ячейку".

После этого положите свой пакет в открытую ячейку, подтвердите загрузку в мобильном приложении и закройте ее.

Сколько стоит такая услуга и от чего зависит ее цена, читайте в материале.

"Сегодня" раньше писали, какие проблемы есть у клиентов "Новой почты" за границей и рассказывали, как мошенники пытаются нажиться на украинцах через почтового оператора.