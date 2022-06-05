1000 грн в день: как украинцам заработать, не выходя из дома

Украинцы могут зарабатывать онлайн / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения многие украинцы потеряли работу и, соответственно, источник дохода. На рынке труда есть предложения, но они не всегда отвечают возможностям или ожиданиям кандидата.

Редакция "Сегодня" разбиралась, как украинцы могут быстро и легально заработать, даже не выходя из дома.

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Фриланс

Очевидно, что одним из наиболее привлекательных видов работы является фриланс – не нужно ходить в офис и можно искать новые и интересные проекты. Конечно, такая работа требует усидчивости и выдержки, ведь времени терять нельзя, а проекты рано или поздно заканчиваются.

В Украине доступно несколько сервисов, помогающих фрилансерам найти работу, а заказчикам – исполнителя. Есть как долгосрочные, так и краткосрочные проекты. Более тысячи гривен в день можно заработать:

тем, кто умеет вести интернет-магазины;

переводчикам с или на иностранные языки;

SMM-менеджерам;

репетиторам;

авторам рекламных текстов и т.д.

Копирайтинг

Популярностью пользуются и услуги копирайтеров в разных областях. Это может быть как один проект на фрилансе, так и долгосрочный контракт. Довольно часто копирайтеров нанимают компании, которые производят и таким образом хотят прорекламировать собственную продукцию.

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Обычно заказ на определенное количество символов или слов, текст должен быть грамотным и качественно написанным. В среднем платят 60 грн за материал на 1000 символов.

Краудсорсинговые площадки

В последнее время популярность набирают краудсорсинговые интернет-площадки, позволяющие специалистам продавать свои услуги, например Amazon Mechanical Turk (MTurk). Если человек хорошо знает английский, сможет выполнять поставленные задачи и решать задачи, с которыми компьютеры не справляются.

Исполнителям предлагают разные задачи – от создания опросников до заполнений транскрипций и описаний для поисковых систем. В зависимости от объема и сложности работы можно заработать на одном задании от нескольких до 50 долларов.

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Опрос за деньги

Другой вариант также связанный с прохождением опросов за деньги. Лучше всего зарабатывают те, кто заполняет анкеты для иностранных компаний, и здесь понадобится знание английского, чтобы хорошо заработать.

Разные опросы оценивают от 1 до нескольких долларов. На некоторые из них нужно несколько минут, на некоторые – полчаса или больше. В среднем на одном можно заработать до 60 гривен с мгновенной оплатой онлайн.

Продажа товаров в сети

Западные платформы образца Etsy позволяют продавать собственные изделия ручной работы – аксессуары, игрушки, предметы декора, вышитые рубашки или картины, посуду и другое. Главное, чтобы товары имели уникальный дизайн и были созданы автором.

Каждый продавец устанавливает собственные цены на товары, но из каждой покупки платформа берет комиссию 5% от суммы. Необходимо также открыть PayPal-счет. Если продукция актуальна и качественная, вполне реально заработать более 1000 грн в день.

Работа во время войны

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с аналитиками кадрового портала grc.ua и расспросила, на кого сейчас есть спрос на рынке труда. Больше всего вакансий предлагают в сферах продаж, ИТ, интернет и телеком.

Часть вакансий рассчитана на студентов и специалистов без опыта. Нуждаются также в водителях и работниках в сфере логистики, рабочих и маркетологах. Постепенно увеличивается количество вакансий в сфере медицины, строительной и сельскохозяйственной.

В то же время сложно найти сейчас работу страховщикам, юристам, педагогам, работникам сферы гостиннично-ресторанного бизнеса, спортивных клубов и салонов красоты. Наибольшее количество актуальных предложений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях. А самая высокая конкуренция в Харьковской и Запорожской областях, где на одну вакансию приходится в среднем 17-19 кандидатов.

Мы также рассказывали, как украинцам в Италии оформить и получить финансовые выплаты, и как война изменила цены на продукты в Украине.