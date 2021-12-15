"Золотий" новорічний стіл: скільки доведеться заплатити за традиційні страви

Мешканцям столиці стіл обійдеться у 2673,59 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічний стіл для української сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме 1844,74 грн, що на 8,1% більше, ніж минулого року. Експерти у цю суму включили традиційне новорічне меню.

Як повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, лише 3 кг олів'є коштуватиме 198,54 грн.

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Найдорожчими інгредієнтами страви є:

ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43 %);

0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %);

6 яєць – 19,80 грн (на 37 %);

200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %);

180 г майонезу – 13,50 грн (на 8 %).

Подорожчає і ще один новорічний салат – "Оселедець під шубою" – 1,5 кг буде коштувати 121,57 грн. Більше 100 гривен доведеться витратити лише на оселедець.

М'ясо

Витрати українців на м'ясні продукти зросли на 10-26% – залежить від виду продукту та виробника. А саме:

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нарізка з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 197 грн (+10,1 %);

підчеревина копчена – 110 грн/кг (+10 %);

биток зі свинини свіжий – 230 грн/кг (+4,5 %);

куряче філе – 120 грн/кг.

За підрахунками експерта, загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 443,50 грн.

Овочі та фрукти

Овочі на новорічному столі, у середньому, коштуватимуть 185,38 грн, а фрукти – 105,80 грн. Експерт записав у перелік найпопулярніші.

картопля – 17,38 грн/2 кг;

гриби (1 кг) – 55 грн/кг;

перець солодкий – 105 грн/кг;

огірки свіжі (0,5 кг) – 45 грн/кг;

помідори свіжі – 38,00 грн/кг;

мандарини – 35 грн/кг;

банани – 26 грн/кг;

лимон – 9,80 шт.

Інші продукти

Батон білого хліба коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн/кг. Твердий сир – 75 грн/300 г, а пачка вершкового масла, у середньому, коштує 50 грн. Загалом за 2021 рік молочні продукти подорожчали на 14-30 %.

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За делікатеси сім'ям доведеться заплатити ще 480 грн. Туди входить:

баночка червоної ікри (120 г) – 260 грн

червона риба (200 г) – 220 грн.

Якщо придбати делікатеси, то середня вартість новорічного столу зросте до 2324,74 грн. А мешканцям столиці такий стіл обійдеться у 2673,59 грн.

Як заощадити?

"Не варто забувати про яйця та майонез. За прогнозами, яйця можуть подорожчати до 40–50 гривень за десяток, зараз за таку кількість загалом беруть 30 грн. Вже сьогодні краще запастися делікатесами: сирокопченою ковбасою, хамоном та іншими м'ясними виробами довгого терміну зберігання", – розповіла Vesti ритейлер Валерія Кушнір.

Вона радить запастися також сирами, у яких великий строк зберігання. Вони полежать у холодильнику до свят, а українці зможуть заощадити гроші, адже вони подорожчають.

А економіст Юрій Гаврилечко радить запасатись ще й спиртними напоями. Особливо ігристим, яке майже кожна сім'я купує на Новий рік. На нього зросте ціна, оскільки у 2021 році в Європі його виробили менше.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 2021 рік на 21% виріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

Нагадаємо, у супермаркетах та ринках з початку 2021 року у 2,6 разу подорожчали овочі "борщового набору".