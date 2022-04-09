Життя українських біженців за кордоном зміниться – що приготували в ЄС

ЄІБ виділив кошти на поліпшення умов для біженців у ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський інвестиційний банк оголосив про програму в розмірі 4 млрд євро на 2022 та 2023 роки, щоб допомогти містам і регіонам країн-членів ЄС задовольнити фінансові потреби та вирішити проблеми, пов'язані з прийомом та інтеграцією біженців з України.

Про це повідомили в пресслужбі ЄІБ. "Сьогодні" розказує, як це може вплинути на рівень життя українців за кордоном.

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Кошти спрямують на розвиток соціальної інфраструктури

Гроші, що нададуть країнам ЄС, які приймають біженців, спрямують на надання послуг людям, що вимушено виїхали зі своєї країни. Зокрема, для допомоги українцям ці кошти вкладатимуть у:

житло;

школи;

лікарні;

дитячі садки.

Також у цих країнах проводитимуть консультації, які допоможуть місцевій владі краще зрозуміти та задовольнити різні потреби біженців.

"З нашим початковим пакетом солідарності для України та цією новою програмою в розмірі 4 мільярди євро для країн-членів ЄС ми будемо підтримувати Україну та допомагати громадам вітати біженців, гарантуючи, що вони можуть запропонувати їм життєво важливі соціальні об’єкти – житло, школи, лікарні", – заявив президент ЄІБ Вернер Хойер.

Польща змінила умови для біженців

Раніше "Сьогодні" писали, що відтепер українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року.

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У Польщі іноземне посвідчення водія зазвичай чинне 183 дні після того, як водій отримав права на постійне або тимчасове проживання у країні. Після цього піврічного терміну людині потрібно було обмінювати цей документ.

Тепер українці, які перебувають у Польщі, до кінця цього року можуть не обмінювати такі посвідчення, навіть якщо термін їхньої дії закінчився.

Таке правило у Польщі запровадили для всіх українських біженців незалежно від того, який кордон вони перетнули.

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"Сьогодні" також розповідали, як купити "Зелену карту" для виїзду за кордон на власному авто в Ощадбанку, та які ціни на житло встановили поляки у районах, що розташовані поблизу кордонів з Україною.