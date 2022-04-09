Польща змінила умови для біженців – що тепер доступно українцям

Розповідаємо, які спрощення запровадили у Польщі для українських біженців до кінця 2022 року

Для біженців послабили правила у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям, що рятуються від війни та виїжджають з країни, за кордоном надають певні пільги та права. Нещодавно у Німеччині поліпшили соціальні гарантії для біженців та збільшили їм суму базових соцвиплат. Тепер Польща запровадила ще одне послаблення.

​Згідно з ним, українці можуть не обмінювати водійські посвідчення в Польщі до кінця 2022 року. Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Як було та що змінилось

У Польщі іноземне посвідчення водія зазвичай чинне 183 дні після того, як водій отримав права на постійне або тимчасове проживання у країні. Після цього піврічного терміну людині потрібно було обмінювати цей документ.

"Згідно з документом, який регулює особливості функціонування транспортної галузі Польщі, у зв'язку з воєнними діями в Україні (Dz.U. 2022 poz. 684) українці отримали ще одне послаблення – до кінця 2022 року вони можуть не обмінювати свої посвідчення водіїв​", – йдеться у повідомленні.

Тепер українці, які перебувають у Польщі, до кінця цього року можуть не обмінювати такі посвідчення, навіть якщо термін їхньої дії закінчився.

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Таке правило у Польщі запровадили для всіх українських біженців незалежно від того, який кордон вони перетнули.

Польща змінила правила, за якими біженці могли безкоштовно пересуватися поїздами

Раніше ми писали, що у Польщі запровадили ще деякі зміни, що стосуються транспорту.

Їхня суть така: безкоштовний проїзд для українців у другому класі потягів економ категорій (TLK i IC) залишається. Однак якщо раніше (до 1 квітня) кожен українець міг їздити на цьому транспорті, просто показавши паспорт, то з 1 квітня 2022 року це можуть робити лише ті, хто приїхав до Польщі після 24 лютого.

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Послуга доступна для:

дітей та підлітків до 18 років;

жінок;

чоловіків від 18 до 60 років, які мають інвалідність;

чоловіків старше 60 років.

Для тих українців, які прямують до Чехії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Угорщини, буде видаватися спеціальний безплатний квиток до останньої польської станції. Далі ж – відповідно до правил залізниці іншої країни.

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