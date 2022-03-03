Назад в СРСР? Що росіяни віддадуть за безумство Путіна

Тепер життя росіян зміниться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Падіння курсу рубля, а також проблеми з банківськими картками та постачанням імпортних товарів, які викликані санкціями проти РФ, громадяни РФ вже відчули на собі. Їхні зарплати в доларовому еквіваленті вже впали нижче за українські.

Найближчим часом на росіян очікує дефіцит імпортних товарів, зростання інфляції, а також неможливість виїхати за кордон. Про те, як між усім цивілізованим світом і РФ опускається нова економічна "залізна завіса" та її наслідки для простих людей, розповіли "Сьогодні" експерти.

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Курс стабілізують адміністративними методами

Яким буде найближчим часом курс рубля до долара, сказати точно не може ніхто. Цими днями російський Центробанк адміністративними методами намагається стабілізувати національну валюту. Наразі експортери зобов'язані протягом трьох днів продати 80% валютної виручки за два місяці.

Але навіть це не рятує. Після невеликого зміцнення рубля на біржі почав дорожчати долар. Охочих позбутися рубля, що швидко дешевшає, залишається більше, ніж тих, кого зобов'язали продати валюту.

"Наразі ми бачимо на валютному ринку ефект паніки. У короткостроковій перспективі рубль може провалитися ще нижче, але надалі його стабілізують адміністративними методами", – пояснює економіст Данило Монін.

Експерт каже, що заборона на виведення капіталу, фактично заборона на виїзд із країни, а також санкції на імпорт у РФ іноземної продукції сильно зменшать потребу у валюті.

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"Але навіть за нинішнього курсу зарплати росіян у доларовому еквіваленті впали нижче, ніж були в Україні перед початком війни", – каже Данило Монін.

Щоправда, низка експертів радикальніша стосовно прогнозів щодо майбутнього російського рубля.

"Рубль має шанси впасти до рівнів 200-300 рублів за долар, – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Більше того, деякі експерти не відкидають, що уряд піде на примусову конвертацію доларових заощаджень громадян на банківських рахунках за фіксованим курсом.

Відпочивати доведеться на курортах Росії

Ще один удар по добробуту громадян – це заборона на польоти до Європи. Найближчим часом більшість росіян зможуть відпочивати лише всередині Росії або на курортах типу Єгипту, якщо їм не закриють дорогу і туди.

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"Це дозволить знизити попит на валюту всередині країни і підтримає рубль. З іншого боку, якщо росіянам доведеться виїжджати за кордон, а картки їхніх банків там не обслуговуватимуться, значить, їм доведеться купувати готівкову валюту, що формуватиме додатковий попит на готівковому ринку", – каже економіст Данило Монін.

Експерти кажуть, що найближчим часом усі росіяни почуватимуться такими ж ізгоями, як кримчани після 2014 року.

"Для росіян економічна ситуація погіршиться у рази. Крім того, що під санкціями країна живе з 2014 року, і ті, хто в Криму, і так були заблоковані від закордонних поїздок. Тепер усі росіяни будуть заблоковані від поїздок до США, Європи. Залишиться лише напрямок ОАЕ та внутрішній туризм. Але за умови, що рубль падає, можна очікувати, що можливість виїхати з країни буде лише у небагатьох людей", – продовжує Максим Орищак.

Ціни зростуть, а якість погіршиться

Експерти кажуть, що Росія, в принципі, не сильно залежить від імпорту, але частина товарів найближчим часом різко подорожчає.

"Вартість побутової техніки зросте на 100–200%. Люди почнуть купувати та продавати техніку на вторинному ринку. Для покупця все нове буде дорогим", – каже Максим Орищак.

Щодо цін на російські товари, то їх контролюватимуть адміністративними методами.

"У Росії імпорт займає близько 20-25% ВВП, для порівняння – це близько 40-45%. Тому сильного удару по цінах російських виробників не буде. Тарифи на ЖКГ вони стримуватимуть. Тому припустимо, що інфляція у них буде близько 15%", – продовжує Данило Монін.

При цьому росіяни не розумітимуть зв'язку девальвації рубля та зростання цін. Адже там давно всі ціни рахують у рублях.

"Для середнього росіянина рівень заробітної плати не зміниться, тому що в доларах у них цін немає. Усередині країни все рахують у рублях. Інфляцію стримуватимуть монетарними стимулами та обмеженнями. В Україні населення країни звикло до цін у доларах та євро. І так усі живуть багато років, а в Росії падіння рубля до долара не бачать", – каже Орищак.

Уряд РФ вже давно намагаються знизити рівень тиску на валютний ринок з боку населення.

"Декілька років у них навіть заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало уваги і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному притоку грошових коштів від експорту у нас такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється", – продовжує Максим Орищак.

За його словами, робочі місця збережуться в країні, внутрішнє виробництво розвиватиметься.

"Однак поки відбудеться перебудова виробництва, може пройти від 2 до 8 місяців. Наразі компанії вже не можуть отримувати сировину та комплектуючі з України. Санкції проти Росії, що забороняють низку фінансових операцій та експортної діяльності, змушують підприємства призупиняти продаж та інші операції в цій країні", каже Орищак.

Така "залізна завіса" матиме ще один мінус – якість російських товарів знижуватиметься. І поступово росіяни почнуть згадувати "життя за СРСР".

"Серед економічних труднощів, з якими зіткнуться росіяни у ситуації, що склалася, зазначимо відсутність альтернативи. Усередині країни буде диктатура і відсутність здорової конкуренції за рахунок сильних монополістів. В таких умовах здорового розвитку економіки годі й чекати, навпаки, відбудеться відкат еволюції. Конкуренція є двигуном розвитку. Ситуація дуже демотивує населення країни", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми писали про величезні черги росіян до банкоматів. Про те, як відключення від SWIFT вдарить по економіці РФ, читайте тут.