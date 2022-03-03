Обратно в СССР? Что россияне отдадут за безумие Путина

Теперь жизнь россиян изменится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Падение курса рубля, а также проблемы с банковскими картами и поставками импортных товаров, которые вызваны санкциями против РФ, граждане России уже почувствовали на себе. Их зарплаты в долларовом эквиваленте уже упали ниже украинских.

В ближайшее время россиян ожидает дефицит импортных товаров, рост инфляции, а также невозможность выехать за рубеж. О том, как между всем цивилизованным миром и РФ опускается новый экономический "железный занавес" и о его последствиях для простых людей, рассказали "Сегодня" эксперты.

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Курс стабилизируют административными методами

Каким будет в ближайшее время курс рубля к доллару, сказать точно не может никто. В эти дни российский Центробанк административными методами пытается стабилизировать национальную валюту. Сейчас экспортеры обязаны в течение трех дней продать 80% валютной выручки за два месяца.

Но даже это не спасает. После небольшого укрепления рубля на бирже начал дорожать доллар. Желающих избавиться от быстро дешевеющего рубля остается больше, чем тех, кого обязали продать валюту.

"Сейчас мы видим на валютном рынке эффект паники. В краткосрочной перспективе рубль может провалиться еще ниже, но в дальнейшем его стабилизируют административными методами", – поясняет "Сегодня" экономист Даниил Монин.

Эксперт говорит, что запрет на вывод капитала, фактически запрет на выезд из страны, а также санкции на импорт в РФ иностранной продукции сильно снизят потребность в валюте.

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"Но даже при нынешнем курсе зарплаты россиян в долларовом эквиваленте упали ниже, чем были в Украине перед началом войны", – говорит Даниил Монин.

Правда, ряд экспертов более радикальны в отношении прогнозов относительно будущего российского рубля.

"Рубль имеет шансы упасть до уровней 200-300 рублей за доллар", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Более того, некоторые эксперты не исключают, что правительство пойдет на принудительную конвертацию долларовых сбережений граждан на банковских счетах по фиксированному курсу.

Отдыхать придется на курортах России

Еще один удар по благосостоянию граждан – это запрет на полеты в Европу. В ближайшее время большинство россиян смогут отдыхать только внутри России или на курортах типа Египта, если им не закроют дорогу и туда.

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"Это позволит снизить спрос на валюту внутри страны и окажет поддержку рублю. С другой стороны, если россиянам придется выезжать за границу, а карты их банков там не будут обслуживаться, значит, им придется покупать наличную валюту, что будет формировать дополнительный спрос на наличном рынке", – говорит экономист Даниил Монин.

Эксперты говорят, что в ближайшее время все россияне будут чувствовать себя такими же изгоями, как крымчане после 2014 года.

"Для россиян экономическая ситуация ухудшится в разы. Кроме того, что под санкциями страна живет с 2014 года, и те, кто в Крыму, и без того были заблокированы от заграничных поездок. Теперь все россияне будут заблокированы от поездок в США, Европу. Останется только направление ОАЭ и внутренний туризм. Но при условии, что рубль падает, можно ждать, что возможность выехать из страны будет лишь у немногих людей", – продолжает Максим Орыщак.

Цены вырастут, а качество ухудшится

Эксперты говорят, что Россия в принципе не сильно зависит от импорта, но часть товаров в ближайшее время резко подорожает.

"Стоимость бытовой техники вырастет на 100-200%. Люди начнут покупать и продавать технику на вторичном рынке. Для покупателя все новое будет дорогим", – говорит Максим Орыщак.

Что касается цен на российские товары, то их будут контролировать административными методами.

"У России импорт занимает около 20-25% ВВП. Для сравнения: у нас – это около 40-45%. Поэтому сильного удара по ценам российских производителей не будет. Тарифы на ЖКХ они будут сдерживать. Поэтому предположу, что инфляция у них будет около 15%" – продолжает Даниил Монин.

При этом россияне не будут понимать связи девальвации рубля и роста цен. Ведь там давно все цены считают в рублях.

"Для среднестатистического россиянина уровень заработной платы не изменится, так как в долларах у них цен нет. Внутри страны все считают в рублях. Инфляцию будут сдерживать монетарными стимулами и ограничениями. В Украине население страны более привыкшее к ценам в долларах и евро. И так все живут много лет, а в России падение рубля к доллару не видят", – говорит Орыщак.

Правительство РФ уже давно пытается снизить уровень давления на валютный рынок со стороны населения.

"Несколько лет у них даже запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у нас такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется", – продолжает Максим Орыщак.

По его словам, рабочие места сохранятся в стране, внутреннее производство будет развиваться.

"Однако пока состоится перестройка производства, может пройти от 2 до 8 месяцев. На текущий момент компании уже не могут получать сырье и комплектующие из Украины. Санкции против России, запрещающие ряд финансовых операций и экспортной деятельности, вынуждают предприятия приостанавливать продажи и другие операции в этой стране", – говорит Орыщак.

У такого "железного занавеса" будет еще один минус – качество российских товаров будет снижаться. И постепенно россияне начнут вспоминать "жизнь при СССР".

"Среди экономических трудностей, с которыми столкнутся россияне в сложившейся ситуации, отметим отсутствие альтернативы. Внутри страны будет диктатура и отсутствие здравой конкуренции за счет сильных монополистов. В таких условиях здравого развития экономики ждать не приходится, а наоборот, состоится откат эволюции. Конкуренция является двигателем развития. Ситуация сильно демотивирует население страны", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали об огромных очередях россиян к банкоматам. О том, как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ, читайте здесь.