Чекати на різкий стрибок? Що буде з курсом долара в Україні наступного тижня

Долар наступного тижня буде стабільним / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Наступного тижня, з 4 по 10 червня, курс продажу американського долара коливатиметься в рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

Про це "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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За стабільність валютного ринку України виступають достатність золотовалютних резервів країни для інтервенцій (понад 25 млн. доларів США), фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд. доларів і сезонний фактор.

"Попит на валюту з боку населення не зростатиме. За слабкість гривні виступають війна в Україні, що загрожує дефолтом на тлі падаючої економіки та втрачених інфраструктури та територій, а також майбутній плаваючий курс гривні", – розповідає експерт.

Різкого стрибка не чекати?

Аналітик не очікує різкого падіння гривні понад 40 за долар. По-перше, банки не купуватимуть валюту за таким курсом, оскільки самі встановлюють курс купівлі та продажу в країні.

По-друге, поки зовнішнє фінансування країни зберігається – дефолту не варто чекати. По-третє, за сезонним фактором попит на валюту у липні не зростає", – наголошує Орищак.

Рішення про плаваючий курс валюти не дасть девальваційного поштовху, як і надрукована гривня. Окрім низьких доходів населення та вичерпних грошових запасів у нас діють обмеження на виведення грошей за кордон.

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"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, чого чекати від курсу американської валюти в липні.