Ждать резкого скачка? Что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе

Доллар на следующей неделе будет стабильным / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На следующей неделе, с 4 по 10 июня, курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

Об этом "Сегодня" рассказал, аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Реклама

За стабильность валютного рынка Украины выступают достаточность золотовалютных резервов страны для интервенций (более 25 млн долларов США), финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов и сезонный фактор.

"Спрос на валюту со стороны населения расти не будет. За слабость гривны выступают война в Украине, что грозит дефолтом на фоне падающей экономики и потерянных инфраструктуры и территорий, а также предстоящий плавающий курс гривны", – рассказывает эксперт.

Резкого скачка не ждать?

Аналитик не ожидает резкого падения гривны выше 40 за доллар. Во-первых, банки не будут покупать валюту по такому курсу, так как сами устанавливают курс покупки и продажи в стране.

"Во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не стоит ждать. В-третьих, по сезонному фактору спрос на валюту в июле не растет", – подчеркивает Орыщак.

Решение о плавающем курсе валюты не даст девальвационного толчка, ровно, как и напечатанная гривна. Кроме низких доходов населения и исчерпывающихся денежных запасах у нас действуют ограничения на вывод денег за границу.

Реклама

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, чего ждать от курса американской валюты в июле.