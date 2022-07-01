Долар раптово пішов на зліт: за скільки продають валюту на чорному ринку

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою на чорному ринку 1 липня

Курс долара на чорному ринку почав зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку почав зростати після досить тривалого періоду спаду та стабільності.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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У п'ятницю, 1 липня, середній курс продажу американської валюти склав 35,56 грн/дол, а середній курс купівлі – 35,48 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень 35,48 грн/дол, а найвищий – 36 грн/дол.

Динаміка курсу долара 1 липня / Фото: скріншот

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Що буде з доларом у липні?

Раніше експерти "Сьогодні" розповіли, що курс долара цього літа не повинен занадто сильно змінюватися в будь-який бік.

Справа в тому, що літо – період ділового затишшя, коли попит на валюту зменшується, також цього разу зменшиться попит на валюту, яка раніше йшла на відпочинок за кордоном.

Крім того, на користь української валюти відіграє той факт, що західні країни нарешті збільшили фінансування українського бюджету.

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За словами експертів, найближчим часом, швидше за все, все ще зберігатиметься потрійний валютний курс:

фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг;

картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном;

реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний.

"Останні новини вказують на те, що з множинним валютним курсом настав час прощатися і переходити до гнучкого курсоутворення. Допомога від заходу зростає, а в узгоджених партнерами планах на наступні місяці – ще кілька десятків млрд доларів. Парламент ухвалив закон про повернення ПДВ на імпорт та імпортних мит на товари, які масово виробляються в Україні. Таким чином, доцільно поступово відпускати офіційний курс, припиняти практику множинних курсів та скасовувати перелік критичного імпорту", – вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Це може призвести до зростання офіційного курсу від Нацбанку та зниження комерційного курсу.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом в обмінниках та розповідали, що буде з курсом долара найближчим часом.