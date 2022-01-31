Чекати на підвищення? Що буде з пенсіями українців у лютому

Чи варто розраховувати на підвищення у лютому / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У 2022 році передбачено декілька етапів підвищення пенсій, однак у лютому виплати залишаться на попередньому рівні. Незважаючи на це, чергового підвищення чекати недовго.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

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Кабінет міністрів України планує чергову індексацію пенсії для українців 1 березня 2022 року. Так, з 1 дня весни майже усім пенсіонерам проіндексують виплати на 14%.

У середньому розмір пенсій збільшиться на 500 гривень, і це торкнеться майже 5 млн. 900 тис. українців, заявив прем’єр-міністр Шмигаль.

Планується проіндексувати:

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страхові пенсії, які були призначені до 2019 року;

пенсії військовослужбовцям (середній розмір підвищення становитиме 700 грн);

мінімальний розмір пенсій для людей з інвалідністю внаслідок внаслідок аварії на ЧАЕС;

інші пенсії для осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Для тих, на кого не поширюється порядок індексації пенсій буде встановлено доплату у розмірі 135 грн на місяць.

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем з 2200 грн до 2300 грн.

Для непрацюючих пенсіонерів, які отримують мінімалку та не мають повного стажу виплати збільшать на 166 грн до 2100 грн.

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Для осіб віком 75 – 80 років надбавка становитиме 456 грн, а для осіб старше 80 – в середньому 570 грн.

Що впливає на розмір пенсії?

Раніше ми розповідали, що трудовий стаж хоча і є дуже важливим для виходу на пенсію, не грає основної ролі у встановленні її розміру.

Найбільше у цьому випадку має вагу особистий коефіцієнт тобто, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

І якщо кожен рік стажу додає до пенсії лише 1%, особистий коефіцієнт може збільшити цю суму у кілька разів.

"Сьогодні" також писали, як вийти на пенсію у 2022 році та розповідали, як отримати пенсію померлого родича.