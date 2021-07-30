Зелений перехід стартував. Amazon знайшов постачальника чистої енергії

Найбільший онлайн-рітейлер в світі почав закуповувати вітрову електроенергію – перший великий контракт вже уклали

Amazon почав працювати над переходом на зелену енергію / Фото: Reuters, PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Інтернет-гігант Amazon знайшов постачальника зеленої енергії і уклав договір з французьким концерном TotalEnergies (до недавнього часу – Total). Закуповувати будуть вітрову електроенергію, вона необхідна ритейлеру для остаточного переходу на зелену енергію.

Французькі нафтовики вже уклали договір купівлі-продажу вітрової електроенергії з Air Liquide, а 29 липня Total повідомив про "стратегічне співробітництво" з Amazon, пише RenEn.

"TotalEnergies сприятиме прагненню Amazon забезпечити свої операції 100% відновлюваної енергії, а Amazon допоможе TotalEnergies прискорити цифрову трансформацію", – уточнили в Total.

Обсяг вже існуючого договору – 474 МВт відновлюваної потужності в США і Європі. Крім того, партнери розраховують розширити свою співпрацю на Близькому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як Amazon стає "зеленим"

У червні 2021 року портфель проектів ВДЕ корпорації Amazon досяг 10 ГВт. Вона стала найбільшим корпоративним покупцем зеленої електроенергії в світі.

Amazon недавно поставила перед собою мету забезпечити 100% операцій компанії за рахунок поновлюваних джерел енергії до 2025 року – на п'ять років раніше своєї первісної мети, пише Bloomberg.

Закуповувана електроенергія буде використовуватися для забезпечення роботи офісів, оптових складів і датацентрів, відзначають в Amazon.

Отже, угода з TotalEnergies є черговим кроком до цієї мети.

Також аналітики визначили три шляхи розвитку світової енергетики до 2050 року. Досягнення вуглецевої нейтральності за допомогою зеленої енергетики передбачає тільки один із сценаріїв.

При цьому в Кабміні також заговорили про вуглецевої нейтральності України до 2050 року. Така мета поки не встановлена офіційно.

Нагадаємо, Джефф Безос пішов з поста гендиректора Amazon. Безос прийшов на посаду 27 років тому, 5 липня 1994 року. Ймовірно, Безос залишиться головою правління і буде приділяти більше часу іншим проектам, зокрема, і Blue Origin.

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