Заява посла Німеччини щодо "Північного потоку – 2" і зростання середньої пенсії – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Німеччина може поставити Росії ультиматум, а в Україні на 25% зросли виплати пенсіонерам/Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 вересня, стало відомо, що в Україні з 1 жовтня підвищать штрафи за порушення габаритно-вагового контролю на дорогах, а вночі 4 вересня не працюватимуть сервіси ПриватБанку.

Зросла середня пенсія

У результаті комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в Україні з початку 2020 року зросла майже на 25%, або 784 гривні, і станом на 1 серпня 2021 року становила 3 866,84 гривні.

Для підтримки доходів пенсіонерів і забезпечення соціальної справедливості пропонується забезпечити індексацію всіх пенсій за загальними правилами і підвищення виплат людям, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту.

Штрафи за перевантажені фури

В Україні з 1 жовтня збільшать штрафи за порушення габаритно-вагового контролю на дорогах. Таким чином хочуть збільшити контроль за проїздом великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування, тим самим збільшивши збереження і довговічність доріг.

Отже, з 1 жовтня підвищується відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю: з 8,5 до 51 тисячі гривень. До 51 тисячі гривень також збільшиться штраф за відмову проходження габаритно-вагового контролю.

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ПриватБанк перестане працювати

Вночі 4 вересня в Україні не працюватимуть сервіси державного ПриватБанку. Не можна буде здійснити транзакції і в онлайн-форматі.

Що саме не працюватиме:

банкомати, термінали і POS-термінали;

транзакції за картками;

інтернет-банкінг Приват24

сервіс онлайн-верифікації LiqPay.

Заява посла Німеччини щодо "Північного потоку – 2"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу після запуску "Північного потоку-2", оскільки зацікавлена в його продажах. У той же час вона визнала, що "Північний потік – 2" став "дуже великою проблемою" для України.

За її словами, в нещодавніх американсько-німецьких домовленостях прописані пункти про те, як захистити Україну в цій ситуації. Передусім потрібно продовжити дію попередньої угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит газу через Україну ще на 10 років.