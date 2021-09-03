Дуже велика проблема. Німеччина поставить Росію в ситуацію вибору через "Північний потік-2"

РФ доведеться вибирати між задоволенням своїх економічних інтересів всупереч політичним або їх незадоволенням

Загальна протяжність "Північного потоку-2" 2460 км / Фото: колаж "Сьогодні"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що Росія не буде використовувати газ як предмет шантажу, після запуску "Північного потоку-2", оскільки зацікавлена в його продажах. Водночас вона визнала, що "Північний потік – 2" став "дуже великою проблемою" для України.

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Про це вона заявила в інтерв'ю журналу НВ.

"Я це завжди знала і бачила постійно, до того ж добре розумію українську позицію. Але треба дивитися на реалії. Цей проєкт розпочався на приватному рівні без німецьких державних коштів, без гарантій, і сьогодні він майже добудований", – констатувала Фельдгузен.

За її словами, в недавніх американо-німецьких домовленостях прописані пункти про те, як захистити Україну в цій ситуації. Насамперед потрібно продовжити дію попередньої угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит газу через Україну ще на 10 років.

"У Німеччині з'являється все більше відновлюваної енергії. І наша мета – таки стати незалежними від цих старих енергій та їхніх постачальників. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів всупереч політичним чи їх незадоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати щодня над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не тільки транзитною країною", – додала посол Німеччини в Україні.

Відзначимо, що "Північний потік – 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік побудований від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність газопроводу 2460 км.

"Північний потік – 2" програв суд у Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

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Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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