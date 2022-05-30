Зарплати в Україні змінилися: скільки можна заробити в травні

Скільки в Україні заробляють у травні / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни в Україні ринок праці дуже постраждав, і тепер люди отримують або менші суми зарплат, якщо порівнювати з довоєнними, або взагалі їх не отримують.

Аналітики сайту grc.ua розповіли "Сьогодні", що відбувається із заробітками у травні.

Реклама

Рівень зарплат знижується і далі

Більшість підприємств та організацій, які нині працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітну плату на довоєнному рівні. Крім того, новим працівникам пропонують менші зарплати, аніж це було до війни.

У квітні, порівняно з довоєнним часом, рівень середньої зарплати був нижчим на 10%. У травні він падає і далі в більшості галузей. Водночас падіння медіанної зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Аналітики зазначають, що найменші зарплати пропонують у травні у таких сферах:

Реклама

безпека – у середньому 9200 грн;

туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;

видобуток сировини – 11 000 грн;

інсталяція та сервіс – 12 600 грн;

банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Водночас найбільше падіння рівня зарплат відбулося у сферах видобутку сировини (-58%), інсталяції та сервісу (-56%), безпеки (-49%). На цій інфографіці видно, як змінилися зарплати.

У деяких сферах ситуація краща

Наприклад, у сфері автомобільного бізнесу падіння зарплат з початку війни відбулося на більш ніж 50%. Проте середній показник у відкритих вакансіях змінився з 11 000 грн у квітні до 14 500 грн у травні.

Реклама

Дещо підвищилися зарплати і в таких сферах:

виробництво та сільське господарство (середня зарплата зросла з 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні);

медицина і фармацевтика (із 14 900 грн до 18 200 грн);

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (з 17 500 грн до 19 800 грн);

HR (з 15 000 грн до 29 700 грн);

маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн до 30 800 грн).

Збільшилися зарплати і для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

"У сфері Інформаційних технологій середня зарплата у відкритих вакансіях у травні трохи нижча, порівняно з квітнем. Проте це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у відкритих вакансіях становить 103 500 грн. І це найвища середня зарплата серед усіх професійних сфер", – пояснюють аналітики.

У яких регіонах платять найбільше

Згідно з даними, найвищі зарплати пропонують у Києві. У середньому це 29 200 грн. Далі ситуація така:

у Полтавській області – у середньому 22 300 грн;

Львівській – 21 600 грн;

Одеській – 21 000 грн;

Івано-Франківській – 19 400 грн;

Харківській – 19 000 грн.

Найнижчі зарплати в травні пропонують в областях Чернігівській (у середньому 12 400 грн), Тернопільській (13 100 грн) та Волинській (13 600 грн).

У який сферах найбільше вакансій?

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найбільше пропозицій роботи є для фахівців:

сфери продажу . Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера становить 19,6%;

. Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера становить 19,6%; ІТ, інтернету і телекому . Частка вакансій від усіх сягає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується;

. Частка вакансій від усіх сягає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується; транспорту і логістики (8,1%);

(8,1%); робітничого персоналу (6,4%);

(6,4%); маркетингу, реклами та PR (5,6%);

(5,6%); медицини та фармацевтики (5,1%);

(5,1%); будівельної галузі (4,7%);

(4,7%); виробництва та сільського господарства (4,2%);

(4,2%); бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).

Водночас для спеціалістів без досвіду та студентів є 10% вакансій від усіх актуальних.

Читайте також, чому працювати треба лише офіційно та як спростилися умови набуття статусу безробітного, а також на які суми виплат тепер можуть сподіватися українці.