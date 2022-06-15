Запустити "друкарський верстат" чи "затягнути пояси": що буде з курсом гривні та заощадженнями українців

Чиновники пропонують запустити друкарський верстат, щоб поповнити бюджет / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна – досить затратний захід. В умовах, коли економіка не може повноцінно працювати та сплачувати податки, вся надія України у фінансовому плані націлена на західні країни. Але вже зараз з вуст чиновників звучать фрази, які закликають починати економити та запускати друкарський верстат, аби поповнити бюджет.

"Сьогодні" з експертами розбиралися, як це може вплинути на економіку та курс гривні.

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Витрати більші за доходи

Декілька тижнів тому влада озвучувала ідеї повернути довоєнні ставки податків. Ідея була така, що бізнес відновив роботу і почав більш-менш приходити до тями. Але зараз чиновники, мабуть, вирішили, що такі ініціативи можуть зупинити відновлення, що намітилося.

При цьому витрати бюджету нині у 2,5 раза вищі за доходи. За словами голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, у травні податкові та митні збори принесли до бюджету 101 млрд грн, а витрати становили близько 250 млрд грн.

Відсутні майже 150 млрд грн, або близько 5 млрд доларів за поточним офіційним курсом, перекриваються дотаціями західних партнерів та міжнародних фінансових організацій. Щоправда, не всю суму Україні вдається отримувати рівними платежами. Тому НБУ змушений іноді йти назустріч Мінфіну і викуповувати ОВДП безпосередньо. Нещодавно Нацбанк купив облігацій на 70 млрд грн.

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При цьому влада розуміє, що якщо грошей від Заходу не буде, то доведеться затягувати паски.

"Якщо ми не отримуватимемо 5 млрд доларів на місяць, нам доведеться скорочувати витрати, тому що насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу сьогодні в економіці, яка перебуває не в кращому стані. Ми будемо змушені зменшувати витрати", – заявив Данило Гетманцев.

Паралельно з цим цей же депутат разом з колегами зареєстрував законопроєкт 7465, в якому пропонується зобов'язати НБУ "в умовах воєнного стану швидко вживати належних заходів, зокрема перерахувати кошти до державного бюджету України, що забезпечить фінансування заходів оборони держави в умовах війни".

Тобто якщо зараз НБУ сам вирішує, купувати йому облігації у Мінфіну чи ні, то після ухвалення такого законопроєкту його можуть просто змусити це робити.

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Що буде з курсом

Зрозуміло, що запуск "друкарського верстата" на повну потужність не може не позначитися на курсі національної валюти. Щоправда, експерти кажуть, що в умовах обмежень в економіці вплив емісії буде не таким помітним як на вільному ринку.

"Ефект від збільшення обсягу грошей в економіці відрізняється в різних ситуаціях і життєвих циклах країни, а також залежить від рівня безпеки. У ситуації, коли гроші роздаються у небезпечній економічній системі, це період війни, або коли валюта в країні нестабільна, або існують великі економічні ризики, гроші прагнутимуть вийти з системи", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Це означає, що одержувачі купуватимуть валюту інших країн і виводитимуть її за кордон або вкладатимуть у товари, захищені від місцевого економічного ризику. В такій ситуації випуск нових грошей спричинить зниження їх курсу, зростання інфляції – і більше нічого.

З іншого боку, в Україні, попри наявність війни та високих економічних ризиків, існує обмеження на купівлю іноземної валюти, заборона виведення грошей з країни.

"Виходить, що випуск грошей не призведе до того, що їх виводитимуть з країни. Попит на валюту не зросте. Інфляційні ризики, як і раніше, залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності по країні та логістичних колапсів у світі , а також сезонних факторів", – резюмує Максим Орищак.

Він очікує, що курс продажу долара США в Україні, як і раніше, не зміниться через додатковий друк грошей і протягом літа 2022 року триматиметься нижче за рівень 40 гривень.

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