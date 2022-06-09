Мільйони українців можуть опинитися взимку без опалення – хто у зоні ризику

Розповідаємо, що робити, якщо ворог знищив ТЕЦ та як підготувати житло до опалювального сезону

Українцям варто готуватися до опалювального сезону вже зараз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ході війни проти України Росія руйнує наші інфраструктурні об'єкти. Ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах теплокомуненерго (ТКЕ), щоб залишити без тепла наступного опалювального сезону якнайбільше українців. Повністю або частково зруйновано ТЕЦ у Кременчуці, Охтирці та Чернігові.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, чи встигне влада налагодити опалення в цих містах і як можна підготувати свою квартиру чи будинок до опалювального сезону.

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Війна та ЖКГ

Російські війська продовжують обстріл українських міст. Щодня у зведеннях можна прочитати, що ворог застосовував артилерію у великих містах. А це означає, що хтось знову лишиться без даху над головою.

"З початку війни зруйновано та знищено понад дев'ять тисяч багатоквартирних будинків. Це більш ніж 900 000 квартир. Це означає, що як мінімум 2,5 млн людей залишилися без даху над головою. Кількість частково або повністю зруйнованих приватних будинків не відома навіть приблизно", – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Крім того, страждає і комунальна інфраструктура, яка забезпечувала подачу тепла, води та електроенергії до будинків українців.

"Частково або повністю були зруйновані Чернігівська ТЕЦ, Охтирська ТЕЦ та Кременчуцька ТЕЦ. Невідомий технічний стан системи теплопостачання ще в 10 містах Донецької, Луганської, Миколаївської та інших областей. Відсутнє водопостачання та каналізація у десятках міст України. На відновлення всього цього, модернізацію, мережі потрібні десятки мільярдів доларів. При цьому точних цифр вам ніхто не скаже, бо немає повного аудиту збитків у галузі", – каже Олег Попенко.

Як жити без ТЕЦ

Вже зараз зрозуміло, що відновити зруйновані ТЕЦ за чотири місяці до початку опалювального сезону не вдасться. Тому місцева влада обговорює будь-які варіанти вирішення проблеми тепла аж до встановлення буржуйок у квартирах громадян. Хоча, найімовірніше, спочатку вони спробують швидко збудувати невеликі котельні у різних районах міста.

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"Відновити Кременчуцьку ТЕЦ за короткий і навіть середньостроковий період неможливо, для цього необхідно як мінімум 2-3 роки і ускладнює будівництво єдиний виробничий цикл із нафтопереробним заводом. Тому прийнято рішення будувати нові котельні", – продовжує Олег Попенко.

Експерт каже, що чим більше буде невеликих котелень, тим менша ймовірність, що від прильоту однієї ракети постраждає теплопостачання всього міста.

"Це можуть бути звичайні газові котельні, їх може бути від двох до п'яти – треба дивитися на районування міста. При цьому самі котельні мають бути максимально прості в експлуатації та підключенні. Якщо влада встигне їх встановити, тоді є шанс у Кременчуці хоча б у листопаді отримати тепло до багатоквартирних будинків", – каже Олег Попенко.

Порятунок замерзаючих – справа рук самих замерзаючих

На тлі новин про зруйновані ТЕЦ у низці міст почалася дискусія про те, щоб відмовитися від централізованого опалення у цих містах, а людям перейти на індивідуальні газові котли. Але тут є низка складнощів.

"За законом змінити опалення однієї квартири або частини квартир не можна. На індивідуальне опалення має перейти весь багатоквартирний будинок. При цьому таке рішення мають ухвалити самі співвласники багатоквартирного будинку. Жоден голова військової або місцевої адміністрації не може ніяк на це вплинути. Для прийняття рішення потрібна згода співвласників будинку з 50%+1 у м.к. у створеному ОСББ, або 2\3+1 у м.кв. за його відсутності", – пояснює, як працює такий механізм Олег Попенко.

Після прийняття рішення потрібно письмово звернутися до ОТГ з проханням розглянути відмову від центрального опалення та перехід на інші джерела опалення. Потім чиновники разом з енергетиками розглядають цю заявку і за наявності вільних потужностей (електричних чи газових), вирішують чи можна задовольнити цю заявку чи ні.

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"При цьому люди повинні розуміти, що всі роботи – від обов'язкового проєкту до всіх внутрішніх робіт ОСББ виконує власним коштом. Місцева влада може допомогти із закупівлею газових котлів", – каже Олег Попенко.

Людям треба розуміти, що навіть якщо вони змінять центральне опалення на газове, то цього року з газом теж можуть початися проблеми. У деяких регіонах чиновники закликають запасатися дровами.

Також перед цим опалювальним сезоном не завадить придбати додому електрообігрівач або встановити кондиціонери, які можуть опалювати приміщення навіть у морози. Головне, щоб внутрішньобудинкові мережі витримали підвищене навантаження.

Раніше ми писали, про те, чи вистачить нам газу наступного опалювального сезону. Про те, як збільшення облікової ставки вплине на заощадження кожного з нас, читайте тут.