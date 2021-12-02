Запаси газу аномально низькі: Європі загрожують блекаути через сильні холоди

Що може статися в Європі через аномальні холоди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Енергетична криза у Європі може посилитись, якщо температура повітря у регіоні буде занадто низькою в січні 2022 року.

Таку думку висловив виконавчий директор італійської компанії Snam Spa Марко Альвера у інтерв’ю агентству Bloomberg.

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"Якщо зима буде холодною, нас очікують справді серйозні проблеми", – сказав експерт.

Холодний зимовий період зумовлює збільшення обсягів споживання блакитного палива, що водночас спустошує підземні сховища та навіть призведе до того, що тиск у сховищах буде недостатнім для подальшого відбору газу.

Якщо такий сценарій справдиться, ціни на природній газ різко підуть нагору. Наразі резерви газу у Європі є аномально низькими – ПГС заповнені лише на 68% порівняно з 77% у попередньому місяці.

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На думку Марко Альвера, створювати стратегічні резерви газу – це дуже важливо, і має стати питанням національної безпеки.

Це питання винесено на обговорення під час зібрання міністрів енергетики європейських країн у Брюсселі.

За словами міністра економічного розвитку Італії Джанкарло Джорджетті, якщо газу не вистачатиме для генерації електроенергії – це загрожуватиме Європі блекаутами.

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Газова криза у Європі

Цього опалювального сезону європейський регіон скувала потужна енергетична криза та високі ціни на газ.

Експерти називають декілька причин, зокрема:

недостатня заповненість підземних газових сховищ;

тиск Росії через сертифікацію "Північного потоку-2";

невдала спроба повністю перейти на відновлювальні види енергетики;

погодні умови;

різкий стрибок попиту після коронакризи.

Високі біржові ціни на газ у Європі можуть вплинути й на Україну. Нелегко буде українським виробникам продуктів, адже дороге блакитне паливо робить недоступними обслуговування парників та купівлю комбікорму.

"Сьогодні" також писали, що Україна змушена імпортувати тепличні овочі та навіть м’ясо і молоко з інших країн.