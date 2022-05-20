Закордонне життя: у скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі

Придбати квартиру в Польщі можна до 5900 дол. за кв. м. / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Чимало українців, який війна змусила виїхати за кордон, зокрема у Польщу, вже висловили своє бажання залишитися там і будувати подальше життя, дехто навіть перебуває в пошуках власного житла.

Тож "Сьогодні" розповість вам про ціни та варіанти новобудов у Варшаві.

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Придбати житло у Варшаві, за даними geoln.com, можна за ціною від 640 до 5900 дол. за кв. м. (19 200-117 000 грн).

Так, найдорожчий обʼєкт, що нам довелося знайти на сервісі, це багатоповерхівка, розташована орієнтовно за 1,5 км від центру, має підземний паркінг, зону для фітнесу тощо. Квартири розміром від 39 метрів квадратних, тобто найдешевша обійдеться в 230,1 тис. дол. або 6,9 млн грн. Продається з "чорними стінами" та має такий вигляд:

Варіант квартири / Фото: скріншот

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Варіант квартири / Фото: скріншот

Серед інший таких доволі дорогих варіантів:

Варіанти квартир у Варшаві / Фото: скріншот

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Варіанти квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Найдешевший варіант, який нам трапився, коштує 640 дол. за кв. м. Розташована новобудова за 8,5 км від центру Варшави, недалеко від школи та дитячого садочка, квартири розміром від 34 кв. м. Проєкт новобудови має такий вигляд:

Варіанти квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Варіанти квартир у Варшаві

Серед інших відносно недорогих варіантів можуть бути не лише багатоповерхівки, але й сучасні таунхауси:

Варіанти квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Варіанти квартир у Варшаві / Фото: скріншот

Які переваги дає власне житло в Польщі?

Якщо ви маєте власне житло в Польщі, то можете скористатися деякими перевагами:

це може посприяти в отриманні мультивізи;

це дає право не підтверджувати бронювання готелю під час оформлення польської візи, а просто прописатися у своїй квартирі (що буде плюсом і для оформлення ПНП);

це допоможе придбати автомобіль у Польщі та зареєструвати його за місцем прописки.

Раніше ми розповідали всю правду про життя українців у Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

Також ми писали, чому українці можуть втратити фінансову допомогу в Польщі.