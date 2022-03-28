Заберуть субсидію? Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни

Комунальні послуги під час війни бажано платити / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни українцям дозволили оплачувати послуги ЖКГ за можливості. Держава не нараховуватиме штрафи та пеню за несплату рахунків, а також не вимикатиме постачання газу, води, електроенергії тощо.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

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Тобто від сплати комуналки українців фактично не звільняють, лише послаблюють умови.

Чи будуть карати після війни?

За інформацією міністра соціальної політики України Марини Лазебної, карати споживача за борги перед житлово-комунальними службами одразу ж після війни ніхто не буде.

Проте, якщо є можливість оплати, то краще зробити це, оскільки служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей. У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики та тепло в домівках.

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За несплату комуналки не забиратимуть і субсидії, адже всі види соціальних послуг держава сплачуватиме регулярно й у повному обсязі.

Варто зазначити, що за правилами споживача можуть позбавити субсидії, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом більш ніж 3 місяців. Та оскільки субсидію платять лише до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, то аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни зможуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на опалювальний сезон 2021/2022.

Оплата комуналки на пошті

"Укрпошта" до квітня вдвічі знизила комісію за оплату комунальних послуг у відділеннях.

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Сплатити комунальні послуги з комісією вдвічі меншою, ніж у мирні часи, можна з 15 березня по 1 квітня в будь-який час дня.

Нагадаємо, що "Укрпошта" працює майже в усіх областях. У регіонах, де активні воєнні дії, — з певними обмеженнями.

Нагадаємо, що воєнний стан не звільняє і від сплати самого кредиту та його відсотків, однак українські банки, з огляду на ситуацію, пішли на деякі поступки.

Раніше ми також писали, як отримати пенсію під час війни.