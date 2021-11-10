За зняте на відео порушення правил дорожнього руху платитимуть: скільки можна отримати з чужого штрафу

За фіксацію порушень на дорогах платитимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

За зняте на відео порушення правил дорожнього руху українців будуть нагороджувати 10% від штрафу, який сплатить недобросовісний водій.

Такі заохочення передбачені законопроектом №5798, який наразі зареєстровано у Верховній Раді, пише "Обозреватель".

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Такі правила пропонують поширити не на всі види порушення ПДР, а лише у випадках фіксації:

проїзду автівки на заборонений сигнал світлофору;

перетину подвійної суцільної смуги та/або залізничних переїздів;

паркування на місцях для інвалідів та загальне порушення правил паркування;

залишення місця скоєння ДТП.

Якщо законопроект підтримають народні депутати, відео із порушеннями потрібно буде надсилати до поліції, а фіксувати їх громадянам запропонують за допомогою спеціального додатку.

Наразі у тестовому режимі вже працює розробка dashcamUA, а такі порушення можуть вручну фіксувати лише працівники поліції.

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Надіслати відеозапис правопорушення можна анонімно, також усі файли будуть автоматично вноситись до блокчейну.

Це означає, що повідомлення про правопорушення не можна буде видалити чи змінити.

Фіксувати порушення ПДР зможуть не усі мобільні пристрої, а лише ті, які дають змогу ідентифікувати користувача через "Дію" та фіксувати дату, час, а також GPS-координати.

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Якщо хтось захоче отримати винагороду за фальсифіковану фото чи відеофіксацію, його чекає кримінальна відповідальність.

Нововведення на українських дорогах

З 1 листопада на українських дорогах з’являться нові знаки дорожнього руху та розмітка.

Правила здебільшого торкатимуться регулювання відносин між велосипедистами та водіями.

Також запроваджуються нові поняття і знаки на позначення:

житлової зони;

пішохідної доріжки;

початку населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборони руху транспортних засобів.

"Сьогодні" також писали про закінчення пільгового періоду для власників так званих "євроблях".

Та розповідали, чому деякі українці почали масово повертати такі автівки до Європи.