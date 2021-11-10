За снятое на видео нарушение ПДД будут платить: сколько можно получить с чужого штрафа

За фиксацию нарушений на дорогах будут платить / Фото: Коллаж: Сегодня

За снятое на видео нарушение ПДД украинцев будут награждать 10% от штрафа, который заплатит недобросовестный водитель.

Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде, пишет "Обозреватель".

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Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а только в случаях фиксации:

проезда автомобиля на запрещенный сигнал светофора;

пересечения двойной сплошной полосы и/или железнодорожных переездов;

парковка на местах для инвалидов и общее нарушение правил парковки;

оставление места совершения ДТП.

Если законопроект поддержат народные депутаты, видео с нарушениями нужно будет посылать в полицию, а фиксировать их гражданам предложат с помощью специального приложения.

В тестовом режиме уже работает разработка dashcamUA, а такие нарушения могут вручную фиксировать только сотрудники полиции.

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Отправить видеозапись правонарушения можно анонимно, также все файлы будут автоматически вноситься в блокчейн.

Это означает, что уведомление о правонарушении нельзя будет удалить или изменить.

Фиксировать нарушения ПДД смогут не все мобильные устройства, а только те, которые позволяют идентифицировать пользователя через "Дію" и фиксировать дату, время и GPS-координаты.

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Если кто-то захочет получить вознаграждение за фальсифицированную фотографию или видеофиксацию, его ждет уголовная ответственность.

Нововведения на украинских дорогах

С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые знаки дорожного движения и разметка.

Правила в большинстве своем будут касаться регулирования отношений между велосипедистами и водителями.

Также вводятся новые понятия и знаки на обозначение:

жилой зоны;

пешеходной дорожки;

начала населенного пункта и его окончание;

направления поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрещения движения транспортных средств.

"Сегодня" также писали об окончании льготного периода для владельцев так называемых "евроблях".

И рассказывали, почему некоторые украинцы начали массово возвращать такие автомобили в Европу.