За посилкою без документів? Як хочуть змінити закон про поштових операторів

Верховна Рада вирішила змінити закон про поштових операторів / Фото: Колаж: Сьогодні
Відтепер із законопроекту про міжнародні відправлення приберуть зобов’язання поштових операторів збирати номер платника податків відправників.
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.
Профільний комітет Верховної Ради вже розглянув і підтримав законопроект №4279.
У останній редакції міститься норма про те, що з 1 лютого 2022 року оператори повинні збирати персональні дані відправників для міжнародних відправлень. Тобто реєстраційний номер картки платника податків.
Поштові оператори України виступили категорично проти такого нововведення і заявили, що це може значно зменшити їх прибутки.
Тепер документ, перед винесенням до зали Верховної Ради повернеться у комітет, а цю норму звідти приберуть.
Як працюватимуть поштові оператори у "червоній зоні"?
Раніше, у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" працівники "Нової пошти" та "Укрпошти" розповіли, що поштові оператори знаходяться у списку виключень.
Отже, для відправлення посилки чи отримання її у відділенні, не потрібно надавати ані довідку про вакцинацію від коронавірусу, ані негативний ПЛР-тест.
Чинними залишаються правила з носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Раніше ми писали, як клієнт "Нової пошти" залишився без посилки вартістю 180 тис. грн через те, що співробітник відділення не перевірив дані і віддав її іншій людині.
А також повідомляли, що "Нова пошта" створила нову послугу разом з "Нафтогазом".